就差一碼！他威力彩買29號開26號「獎金17億→15萬」QQ了

▲原PO跟頭獎擦身而過。（圖／原PO授權引用）



記者鄺郁庭／綜合報導

連續34期摃龜的威力彩頭獎26日晚間終於開出，得主是「第二區包牌」一舉抱走1個頭獎和7個貳獎，總中獎金額為17.53億元。就有網友分享自己人生最接近頭獎的一刻，透露這期威力彩他參與集資投注，買的是29號，結果卻開出26號，「為什麼不把那個6變成9啊啊啊啊啊啊啊！」

這位網友在Threads貼出照片，「跟17億擦肩而過……」說自己是第一次跟威力彩頭獎這麼接近，「為什麼不把那個6變成9啊啊啊啊啊啊啊！」原來是其中一注只要把29號改成26號，原PO就能中頭獎，就如他自己所說的「#只差一點點」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也在留言處透露，這期是以集資方式購買，一共投入27500元，開獎結果差一碼與頭獎無緣，但也幸運獲得15萬的獎金，每位合資者可分得8300元。他說自己過去從沒中過獎，沒想到這次差點就抱走17億。也有人留言詢問是哪裡買的，他也回應是「台南市北區」。

貼文引發話題，就有人羨慕直呼，「不錯啦！這樣也好幾個月薪水了」、「很厲害了！原本沒多想，看到網友說有十五萬，還是該恭喜的！看到有人回覆只差億點點！這個差一點點，卻也真的結果大不同！」「你差點跟8.5億（未扣稅）就相遇了」、「厲害了15萬！恭喜！」

※本文獲原PO授權引用。