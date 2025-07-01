台南夜市全新吉祥物「夜奇鴨」萌樣出道　黃偉哲盼掀觀光熱潮

▲台南市場處人氣吉祥物「菜奇鴨」爆紅，台南市府1日正式推出全新夜市吉祥物「夜奇鴨」，舉辦出道記者會，正式展開夜市品牌行銷活動序幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市場處人氣吉祥物「菜奇鴨」呆萌圓滾的形象深植人心，擁有極高網路聲量。繼其爆紅後，台南市府1日正式推出全新夜市吉祥物「夜奇鴨」，舉辦出道記者會，正式展開夜市品牌行銷活動序幕，可愛的「菜奇鴨」也親自現身力挺，兄弟同台賣萌、共舞，掀起現場一片歡呼，預料將再次點燃府城觀光熱潮。

市長黃偉哲表示，夜市是台南生活文化的縮影，是體驗台南「美食、人情味、歡樂氛圍」的最佳場所，無論是日、韓觀光客，或是來自各地的旅人，幾乎都會把逛夜市列入必訪行程。他強調，市府近年積極改善夜市環境與印象，推動整潔、美觀、友善夜市，希望透過「夜奇鴨」的誕生延續「菜奇鴨」創下的熱潮，進一步拉抬夜市經濟動能。

黃偉哲也邀請全國民眾走訪府城，親自感受夜市的多元面貌與庶民魅力，「逛逛、走走、吃吃、喝喝、買買，通通一次滿足！」

經發局指出，台南夜市文化獨具魅力，是台南生活的核心場景，也是不少觀光客感受「台南感性」的代表所在。此次推出「夜奇鴨」吉祥物及系列活動，盼進一步活化夜市商機，強化夜市在市民日常與觀光中的雙重角色。

市場處說明，「夜奇鴨」身形與哥哥「菜奇鴨」相仿，但全身亮黃色，如夜市燈火般閃耀，象徵熱鬧氣氛。帽子上的「Y」取自「夜」的諧音「YA」，代表帶來快樂、熱情與活力；身上則配戴象徵夜市職人精神的棕色圍裙，上頭印有大大的「夜」字，致敬所有在夜間辛勤工作的夜市攤商。

為慶祝「夜奇鴨」出道，市場處也將推出限定週邊商品，打造草根系偶像形象。暑假期間「夜奇鴨」將化身推廣大使，深入台南各大夜市舉辦快閃見面會，與民眾近距離互動，現場參與者還有機會獲得專屬好禮，收藏屬於「夜奇鴨」的萌趣魅力。市議員王宣貿、沈震東，各大夜市商圈代表出席。立委林俊憲、陳亭妃、王定宇等人也由服務處代表共襄盛舉，齊聲為台南夜市加油打氣。

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