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青春專案臨檢！整排短裙美女露腿受檢　猛拍緝毒犬嬌喊：卡哇伊

▲▼青春專案 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼高雄市青春專案開跑，正妹露腿排隊受檢。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市政府為遏阻青少年涉毒、加入幫派及打擊詐欺犯罪，並保護兒少安全，6月30日正式啟動「114年暑期青春專案」。由副市長林欽榮率領相關局處、警察單位及保安警察第三總隊緝毒犬，針對青少年易聚集場所進行大規模臨檢行動，不少正妹穿著短裙露腿受檢，正妹們看到緝毒犬都感到十分好奇有趣，拿著手機狂拍。

這次聯合稽查行動選在苓雅警分局展開，由副市長林欽榮親自主持「聯合勤教」後進行執法，掃蕩轄區內的大型舞廳及撞球館等青少年聚集場所。行動中，專業緝毒犬的協助有效提升毒品查緝效率，並結合現場宣導，以手舉牌方式向青少年及業者即時傳遞防毒、防詐欺等資訊，鼓勵青少年遠離危害，保護自身安全。

▲▼青春專案 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄市警察局此次行動整合轄內17個分局、刑事警察大隊、保安警察大隊等多個警力，針對營業場所進行擴大臨檢，取締違法行為，並督促業者提供安全、優質的活動環境。警察局局長林炎田呼籲，暑假是青少年的打工旺季，不法分子常利用「輕鬆賺、免經驗」等詐騙手段吸引青少年，進而淪為詐騙車手或人頭帳戶。家長應密切關注孩子的生活動態及交友狀況，避免未成年子女深夜外出或進入不當場所。

▲▼青春專案 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據高雄市政府警察局統計，「青春專案」啟動首日的臨檢成果截至7月1日凌晨0時止，包括：查獲刑事案件4件：其中通緝犯2件、持毒品1件1人、詐欺車手1件1人。酒駕取締：舉發2件，移送1件。違反第3方警政案件：2件。尋獲失蹤人口1名。

高雄市政府強調，暑期青春專案將持續執行，透過聯合稽查、宣導及安全措施，確保青少年能在健康、安全的環境中度過假期，遠離犯罪危害。

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