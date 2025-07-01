下高鐵回家途中1句話沒說…她曝彭振聲「到家睹物思人」！情緒潰堤

記者賴文萱、戴若涵／高雄報導

台北市前副市長彭振聲原定1日上午針對京華城案出庭應訊，不料，他開庭前突然接獲噩耗，妻子於高雄住家輕生亡，頓時崩潰在法院內放聲大哭，隨後便向法院請假南下高雄，據民眾黨高雄市黨部副執行長施亦旋轉述，彭返抵高雄後心情較平復，但抵達住處後可能因睹物思人，悲痛情緒不斷湧現，後事先交由兒子媳婦處理。

▲彭振聲抵達高雄住處。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

彭振聲妻子1日上午9時01分於高雄市三民區的住家墜樓，四肢骨折當場死亡。而彭振聲捲入柯文哲京華城容積弊案中，原定將於1日上午於台北地院進行程序庭，不料，他抵達法院後卻接到妻子輕生離世的消息，崩潰哭喊，「我是無辜的」、「我不要開庭，我要見太太最後一面」、「我不想活了，我在世上有什麼意義？」等語。

而彭振聲因京華城案遭限制住局，其委任律師李岳洋緊急向北院聲請解除今晚的禁令，要讓彭返回高雄處理相關後事，之後再陳報於高雄的住所，法官當庭裁准，隨後彭振聲緊急搭乘高鐵南下，於下午1時許返抵高雄。

民眾黨高雄市黨部副執行長施亦旋轉述，她從高鐵站載著彭振聲返家，一路上彭都沒有說話，心情比起在台北時比較平復，不過返家後可能睹物思人，情緒又湧上來，後事就先交由兒子媳婦處理，目前先待在住家。

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