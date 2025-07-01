桃園兒美館跨國館際合作　「在藝術中遇見大自然」特展登場

▲桃園兒美館跨國館際合作，推出「在藝術中遇見大自然」特展開幕。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市立兒童美術館1日舉行「在藝術中、遇見大自然」特展開幕，市長張善政表示，本次展覽取材自桃園與新加坡兩地的自然風景，期望藉由這場跨國館際的合作，讓國人及新加坡民眾從藝術視角出發，感受雙城的文化底蘊與自然之美，歡迎全臺喜愛藝術的大小朋友，來桃園兒美館參觀，感受藝術與自然交織的無限可能。

張善政指出，國際合作展覽並非一蹴可幾，市府自去（113）年4月起就著手發想規劃，歷時逾一年籌備細節後，才得以呈現於大眾面前。本次「在藝術中遇見大自然」展期自7月2日起至11月9日止，並預計於明（115）年4月移展至新加坡國家美術館，期盼透過本次的合作，能促使更多新加坡朋友對桃園產生瞭解與好奇，也進而促進兩地的實質交流並開花結果。

▲展區〈河走過的地方〉。（圖／市府提供）

新加坡國家美術館CEO暨館長陳維德指出，「在藝術中遇見大自然」特展是學習和交流的重要平臺。透過藝術家創作、策畫沉浸式體驗並利用互動裝置，激發孩子的創意、想像力及創造力。同時，也希望孩子們以多元角度及方式體會大自然，並在觀展後，能更瞭解藝術及文化，進一步提升環境保護意識，為守護大自然盡一份心力。

▲展區〈不見的森林〉。（圖／市府提供）

桃園市立美術館表示，展覽作品以「自然、環境、生態、永續」為核心，邀集來自臺灣與新加坡共5位藝術家，共同以桃園及新加坡兩地的自然生態為主題進行創作。展出作品形式豐富多元，除了透過互動裝置、聲音影像及沉浸式空間，為兒童打造具啟發性與參與感的藝術體驗，營造適合親子放鬆停留的場域外，更透過作品傳達對自然生態及瀕臨絕種動物的保育觀念，引導觀展民眾深化人與自然之間的理解與反思。

展覽期間，兒美館也有規劃一系列親子教育推廣活動，包含織品創作體驗、田野走讀、聽聾共導、共創作坊與繪本講座等，讓參觀展覽的大小朋友可透過實際參與，深入感受自然與藝術的連結。