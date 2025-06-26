《神明看透識詐騙》　嘉市警攜手城隍廟防詐特展

▲城隍廟與嘉市警攜手推出《神明看透識詐騙》，防詐行動特展 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

詐騙手法層出不窮，不分年齡、不分職業，早已滲透進市民的日常生活。在農曆年後，全臺的詐欺案件和財損金額都攀升，嘉義市5月份的詐欺案件發生191件、財損金額6,868萬元，也有逐漸增加的趨勢。為強化全民防詐觀念，嘉義市政府警察局與三百年信仰重地嘉義城隍廟再度攜手，自7月3日起於城隍廟內推出《神明看透識詐騙》防詐行動特展，運用宗教文化與在地連結，打造一場別開生面的識詐展覽。

展覽內容包含「假投資」、「假檢警」、「釣魚簡訊」等常見詐騙情境重現，搭配互動說明與圖文案例解說，讓民眾看懂話術背後的心理操控，提升自我警覺。同時，展場也介紹實用工具如「165打詐儀錶板」與「地籍異動即時通」，協助市民掌握最新詐騙趨勢與防詐資源。

現場還設置拍照打卡區與裝置藝術，供民眾合影留念；更特別設計「有獎徵答活動」，完成答題即贈送由警察局與城隍廟聯名推出的NFC智能感應吊飾，數量有限、送完為止。展覽活動結束後還可參加抽獎，有機會獲得警察大白熊抱枕、頸枕、咖啡杯等豐富贈品。

嘉義城隍廟董事長賴永川表示，城隍爺職司察善罰惡，這次化身「打詐神隊友」，希望透過信仰力量讓更多長輩與市民了解詐騙手法、避免受害，「城隍爺不只管陰陽，也管你我不要被騙！」

嘉義市政府警察局局長沈炳信則指出，識詐觀念要落實在生活、從關心做起，這次警察局透過與城隍廟的跨界合作，結合信仰與行動力，盼能拋磚引玉，帶動更多社區、宮廟與民間力量投入防詐宣導，共同推動「公私協力、全民防詐」的堅實網絡。