旅人身上沒錢又刁車　都蘭女警暖心伸援手





▲台東都蘭女警暖心伸援手。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局成功分局都蘭派出所於6月29日受理一起旅客求助案件。一名男子因遺失錢包無法提款，身上無現金、飢餓難耐，且車輛無油陷入困境。值勤員警鍾欣怡得知情況後，主動借出新台幣5,000元供其應急，協助返家，展現基層警力溫暖、為民服務的精神。

據警方說明，張姓男子當日行經東河鄉都蘭村時，發現錢包遺失，原欲透過無卡提款功能領取現金，卻因系統異常無法成功，加上長時間未進食、體力不支，車輛也因油料耗盡而動彈不得，無奈之下只好前往派出所尋求協助。

鍾員了解男子窘境後，考量其急需返家與維持基本生活，便慷慨解囊，借出5,000元作為交通與餐食費用，並溫言囑咐「日後歸還即可」。其舉動不僅即時解困，也體現員警高度的同理心與人道關懷。

成功分局分局長龔士哲表示，鍾員主動援助困境旅人，充分展現警察以民為本的核心價值，為民服務不僅止於執法，更延伸至對生命與處境的理解與支持。未來分局將持續推動人性化警政，強化警民互信，打造更具溫度的社區關係。

警方也提醒民眾，若旅途中遭遇困難，可隨時就近向派出所求助，警察機關將秉持「有困必助」的精神，守護每一位在地居民與旅客的安全與尊嚴。