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「彭振聲的罪是柯文哲咬的！」王浩宇轟民眾黨噁　律師也開酸

▲▼ 彭振聲目前正在搭高鐵返回高雄。（圖／記者黃宥寧攝）

▲彭振聲妻子傳出輕生。（圖／記者黃宥寧攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

彭振聲捲入京華城案，其妻今（1）日卻輕生，震撼社會。不過民眾黨的態度轉變也引發各界質疑與撻伐。曾任桃園市議員的王浩宇怒批，「民眾黨好噁心，彭振聲的罪，是柯文哲咬的欸。司法迫害什麼，你們自己咬的欸！」律師林智群則直批民眾黨，「為什麼現在又要假裝是彭振聲的好朋友？」

王浩宇在Threads表示，「民眾黨好噁心。彭振聲的罪，是柯文哲咬的欸。黃國昌在凝重什麼？司法迫害什麼，你們自己咬的欸。」律師林智群也在粉專發文，「民眾黨在今天之前，不是什麼事情都推給彭振聲，把彭振聲往死裡打嗎？為什麼現在又要假裝是彭振聲的好朋友？」

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貼文引發討論，「不要這麼輕易放棄認為自己的腦袋有思考能力，你可以的，『甲章是彭振聲蓋的』是一句事實，完全不具有任何違法指控」、「就是兩個字：噁心！」「已經豁出去的人是最可怕的」、「就是假到爆」、「期待彭振聲把髒事全講出來。」

但也有網友認為，「柯文哲明明始終相信彭副市長不會違法，在開庭時也有講他很疑惑為何他會認罪，你再造謠啊」、「如果是柯文哲把罪推給彭振聲的，叫他自己去承擔，第一時間收到死訊，彭應該是大喊『我X你柯文哲』」，但他喊的是『我的國家怎麼變成這樣？』『檢察官要我的命』。」

今天台北地院召開程序準備庭，將勘驗柯文哲、沈慶京方聲請的彭振聲偵訊錄音，未料彭振聲卻在法庭內接到電話，得知妻子輕生離世，當庭情緒崩潰，法警見狀與律師一同扶著彭振聲離庭。

法庭外彭振聲仍心碎不已，撕心裂肺地哭吼「我是被冤枉的」、「我不要開庭了，我要見太太最後一面」、「我不想活了，我在世上有什麼意義？」，甚至更坦言認罪拚交保是為了讓妻子安心，如今她離世也沒有顧慮了，恐怕未來有可能翻供。

民眾黨發出聲明表示，今日在台北地方法院開庭前忽聞噩耗，對彭振聲副市長至親不幸離世的噩耗，台灣民眾黨深感震驚與哀痛。傳出不幸事件後，彭副市長今天在法庭外的心痛發聲，本黨在場同仁同感悲憤，悲痛之心溢於言表。他們懷著最沈重的心情，向彭副市長及其家人致上最深切的慰問，並對逝者表達由衷哀悼。

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