獨／北上留最後早餐搭首班車離開　彭振聲憶亡妻悲泣：我很愧疚

記者黃宥寧／台北報導

前北市副市長彭振聲今（1日）赴北院出庭，庭前突接獲其妻自高雄住處墜樓身亡，彭當場聲淚俱下地喊：「檢察官要我的命，這國家怎麼變成這樣」，法官則裁准解除其台北限制住居，允他南下奔喪。搭上高鐵的彭振聲一路紅著眼眶，低調說為了官司，在台北租屋1年，今晨醒來，發現太太不在身旁，但早餐已備好在餐桌上，沒想到卻是最後一次吃到。

搭上高鐵後，彭振聲一路紅著眼眶，神情恍惚，低調表示，為了官司，在台北租屋一年。今晨醒來時，發現太太不在身旁，但餐桌上仍擺著她一早準備的早餐，「沒想到竟是最後一次吃到她親手做的食物。」

彭振聲哽咽地回憶，昨（6月30日）太太北上陪他入住，原本預計今早一同出庭，沒想到昨晚他因情緒低落，睡前稍微唸了幾句，「可能太太就…我真的很後悔。」他一度激動表示：「我主持都市計畫委員會，是主委，我有什麼罪？就把我收押！我已經出庭30次了。」

說到太太的長年付出，彭語氣顫抖：「她從年輕時就開始照顧我媽媽，我媽媽中風，她一照顧就是42年，從來沒說過累，什麼苦都吞下來。」他說，自己被收押後，母親改由弟弟照顧，本以為太太終於可以喘口氣，沒想到官司壓力接踵而來，「太太變得憂鬱…」他停頓片刻，補上一句：「最主要是，我們也沒有做什麼壞事。」

彭一邊說話，一邊努力平撫情緒，手機不斷跳出親友的慰問訊息。他一條條看著，最後僅簡短回覆一句：「被冤枉，然後讓太太受難…我真的很愧疚。」

現年74歲的彭振聲，曾擔任台北市都市計畫委員會會議主席及京華城案專案管理人，為全案關鍵被告之一。檢方依圖利罪將其起訴。偵查期間他配合調查並承認部分事實，檢方建請法院從輕量刑，法院於2023年底裁定500萬元交保候傳。