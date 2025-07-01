留下熟睡丈夫獨自離開！彭振聲妻未進家門　梯間留手提袋、凳子

記者吳奕靖、賴文萱、莊智勝／高雄報導

台北市前副市長彭振聲(74歲)今(1日)上午原訂在台北地方法院召開程序庭，未料開庭前得知妻子謝女(72歲)於高雄住家輕生，當場情緒崩潰，緊急請假返回高雄見妻最後一面。據了解，昨(6月30日)謝女還在台北住處陪同丈夫過夜，今早才獨自返回高雄，未料連家門都沒進，直接就在梯間輕生，被發現時已經明顯死亡。

▲彭振聲妻子輕生亡，兒子手上拿著母親遺留的米色手提袋。（圖／記者陳宏瑞攝）

高雄警方證實，彭振聲妻子於今早9時01分於三民區墜樓，四肢骨折、當場身亡，並未送醫。彭振聲開庭前透過電話接到妻子驟逝的消息，當場崩潰大哭，「我是被冤枉的，國家怎麼變成這樣？我不想活在這個世界上！我怎麼會生在這種國家？檢察官要我的命。」彭不斷哭喊，「我是無辜的」、「我不要開庭，我要見太太最後一面」、「我不想活了，我在世上有什麼意義？」

彭振聲因京華城案被限制住居，只能在台北租屋暫住，妻子謝女也常從高雄北上陪伴丈夫，昨晚間謝女如常陪同彭振聲過夜，但早上彭醒來時，就發現妻子已經離開，餐桌上還放著妻子為他準備的早餐，彭沒有多想，吃完後即前往北院開庭，未料竟會突然接到妻子驟逝的噩耗。

據悉，謝女今上午離開台北後，手上拎著一只提袋，獨自搭車返回高雄住處，到家後謝女連家門都未進，即從提袋中拿出折疊凳，於梯間處墜樓輕生。檢方勘驗現場，米色手提袋、以及折疊凳都遺留在梯間處，初判沒有外力介入，後續遺體交還給家屬處理。

▼彭妻今於高雄住處輕生，被發現時已經死亡。（圖／記者吳奕靖攝）