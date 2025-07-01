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高雄8旬嬤迷途芒果園　警比對「桃紅色衣物」迅速找到家屬

▲▼旗山警方日前協助一名迷途在旗尾山芒果園內的八旬阿嬤，成功幫她找到家屬。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲旗山警方日前協助一名迷途在旗尾山果園內的八旬阿嬤，成功幫她找到家屬。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市警察局旗山分局日前成功協助一名八旬劉姓阿嬤與家屬團圓，展現警民合作的溫暖力量。事件發生於旗尾山果園，農民在芒果樹下發現一名神情茫然的老婦人，疑因驚嚇而發抖。農民立即報警求助，旗尾派出所警員江峰霖及莊鎧寧迅速趕至現場，耐心詢問阿嬤情況。然而，阿嬤因記憶衰退，無法清楚表達自己的身分及住家位置，只提到想找孫女。

警方在現場仔細觀察阿嬤的外觀特徵，發現她身穿桃紅色衣物，與前一日失蹤通報的描述相符。經比對相關資料後，確認阿嬤身分並迅速聯繫家屬。家屬趕至派出所後，看到阿嬤平安無恙，激動地與她相擁，並感謝警方的即時協助。家屬表示，阿嬤疑因記憶衰退迷途，幸好警方細心處理，讓這場驚魂記得以圓滿落幕。

▲▼旗山警方日前協助一名迷途在旗尾山芒果園內的八旬阿嬤，成功幫她找到家屬。（圖／記者吳世龍翻攝）

旗山分局呼籲民眾，家中如有親人可能面臨走失風險，可至當地社會局或警政單位申請「愛心手鍊」，或在貼身衣物繡上姓名及聯絡電話，以便走失時能迅速確認身分並聯繫家屬。警方強調，這些措施能有效減少走失事件的發生，並幫助走失者安全返家。此事件再次展現警民合作的重要性，也提醒民眾關注家中長者的安全問題。

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