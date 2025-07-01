職業賭場藏民生社區！IG秀長腿辣妹女荷官攬客　警逮10人

▲C ONE Poker德州撲克協會涉嫌在松山民生社居攬客聚賭遭警方查獲。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導



藏身台北市民生社區「C ONE Poker德州撲克協會」，打著合法協會名義暗地經營職業賭場。該協會經常開局博弈至深夜，還私下以「清潔費」名義抽頭，並允許賭客剩餘籌碼換現金，形同地下賭場。松山警分局6月初獲報後成立專案小組埋伏多日，6月27日晚間持搜索票破門查緝，現場查獲負責人與男女荷官、賭客共10人，當場查扣大批籌碼與監控設備，警方發現該協會透過IG廣告吸引民眾上門，不定時上傳長腿辣妹女荷官照片攬客。







松山警方表示：C ONE Poker雖以成立撲克協會之名立案，並宣稱舉辦「限時錦標賽」，實際運作方式與職業賭場無異。賭客可直接以現金兌換籌碼進行賭博，結束後可將剩餘籌碼換現金。為規避警方查緝，該協會頻繁更換據點，今年初即轉進民生社區巷弄住宅區，並採短期租約、不掛招牌經營方式以規避查緝。



警方接獲情資後，成立專案小組查訪，經蒐證後確認該場所涉違法賭博。6月27日晚間，警方持北院核發搜索票登門查緝，當場查獲負責人羅男（29歲）、2男3女荷官以及5名賭客。警方現場起獲抽頭金約新台幣5萬餘元、籌碼逾500萬分、監視器材、驗鈔機等證物，現場人員均涉嫌觸犯《刑法》賭博罪。







松山警方表示：該協會儼然成為「社區型賭場」暑假期間尤為猖獗，吸引不少學生與上班族上門賭博。所幸專案小組即時查獲，並於該處租約即將到期前破案，成功斷絕賭博歪風持續蔓延。

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