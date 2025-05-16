凌晨突襲關廟職業賭場！　歸仁警荷槍實彈破門32人遭逮

▲台南歸仁分局凌晨突襲關廟區某職業賭場，荷槍實彈破門攻堅，現場查獲32人賭博。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警歸仁分局破獲一處藏身關廟鄉間的職業賭場！一棟外觀老舊的平房竟暗藏天九牌賭局，警方掌握情資後成立專案小組偵辦，15日凌晨展開突襲行動，特勤警力荷槍實彈從前後門包抄攻堅，當場查獲正在下注的賭客28人及負責人與工作人員4人，全案依賭博罪與違反社維法移送辦理。

警方指出，近期接獲線報，指稱轄內疑有不法賭場流竄聚賭。經過多日蹲點蒐證及資料分析，發現關廟區一處平房每到深夜便有不少男女進出，行跡可疑。專案小組判斷為職業性賭場據點，隨即報請檢察官指揮並核發搜索票。

行動於15日凌晨展開，特勤小組全副武裝前後包抄，攻堅控制現場後，成功將42歲王姓負責人等32人一網打盡，起獲賭具與賭資。經警方調查，王男與3名工作人員涉有重大賭博罪嫌，訊後依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦，其餘賭客則依違反《社會秩序維護法》裁處。

歸仁分局長廖水池強調，賭博危害社會甚鉅，不僅破壞家庭關係，亦可能導致傾家蕩產，警方未來將持續強力掃蕩轄內非法賭場，呼籲民眾遠離不良嗜好，改從事正當休閒活動，守護家庭與社會安寧。