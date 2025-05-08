竹聯幫信堂民宅開推筒子賭場　中壢警攻堅逮33人

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局中壢警分局昨（7）日深夜執行「雷霆除暴專案」，持桃園地院核發搜索票攻堅中正路上查獲由竹聯幫信堂經營之推筒子職業賭場，由分局長林鼎泰帶隊攻入，當場查獲包括周姓負責人在內33人、起出賭資逾30萬元與麻將筒子賭具等證物，全案將周姓負責人與李姓工作人員依賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦外，其餘31名賭客則依違反社會秩序維護法裁處。

▲中壢警方查獲由竹聯幫信堂經營之職業賭場，破門後喝令賭客站在原地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢警分局昨晚由分局長林鼎泰帶隊，查獲由職業賭場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局指出，本案源於今年3月間竹聯幫信堂在苗栗地區開設賭場，天道盟中壢同心會成員前往詐賭，導致引發黑幫人員在平鎮區開槍掃射等重大治安案件引發社會矚目。為防止類似事件擴大衍生衝突影響治安，中壢警方組成專案小組，針對黑道幫派經營賭場等情資深入分析追查。

▲賭客將賭資隨處藏匿在牆角處仍被發現。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方專案小組經過一個多月蒐證，鎖定轄區中正路上周姓黑幫份子以開發公司名義為掩護，開設職業賭場從事麻將推筒子聚賭牟取暴利，專案小組向桃園地院聲請搜索票獲准，於昨天深夜由分局長林鼎泰率隊展開攻堅行動，現場查獲47歲周姓負責人與27歲李姓工作人員，現場另有31名男女賭客，還起出麻將賭具、賭資逾30萬元、監視器鏡頭等證物。

▲賭客甚至將賭資藏在冰箱冷凍庫內。（圖／記者沈繼昌翻攝）

現場賭客為躲避查緝，避免警方查扣賭資將現金四處藏匿，甚至在冰箱冷凍庫、牆角等處藏匿賭資現金，但最終仍被專案小組鷹眼紛紛查獲，警方偵訊後依賭博罪嫌將周、李2男移送桃檢偵辦，31名賭客則依違反社會秩序維護法裁處。

▲現場起出逾30萬元賭資與監視器等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局長林鼎泰呼籲，警方秉持「掃蕩黑幫、斬斷金流」之決心，持續強力掃蕩黑幫及地下賭場，以淨化社會治安，打造安全居住環境。

▲圖為賭場外觀。（圖／記者沈繼昌翻攝）