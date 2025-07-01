稻川會、竹聯幫走私4千萬安毒！藏佛跳牆、魚翅粥禮盒帶回日本

▲刑事局偵破2公斤安毒跨國走私案，逮捕台灣運毒主嫌夏男。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導



刑事局國際刑警1日宣布破獲台灣竹聯幫仁堂與日本指定暴力團「稻川會」成員策畫跨國走私安毒案件，刑事局國際刑警日前接獲情資，發現4名日籍「稻川會」幫派成員頻繁搭機來台，但在台停留數天就搭機返國，且每次均派2名成員來台，卻刻意搭乘不同班機，日警認為稻川會在台進行非法交易。台灣刑事局接獲情資後展開監控，發現稻川會與台灣竹聯幫把高純度安非他命藏在高級佛跳牆、魚翅料理包禮盒，日本黑幫以110萬元台幣購買毒品，若順利運回日本境內將可販售逾4千萬元台幣。台日警方聯手查緝，3月7日在松山機場逮捕日本黑幫成員奧氏、大島氏並當場在料理包禮盒內搜出2公斤安非他命。

▲刑事局偵破2公斤安毒跨國走私案、逮捕日本稻川會成員野口。



刑事局表示：本案由北檢檢察官江宇程指揮，刑事局國際刑警科、北市刑大及台中第四分局共同偵辦。日本警視廳反映，上述黑幫成員頻繁來台，疑似與台灣黑幫進行跨國毒品走私交易，刑事局據此調閱涉案黑幫成員來台資訊，發現稻川會成員野口早在2024年9月到12月兩次來台，與有竹聯幫仁堂背景的夏男洽談毒品走私事宜。



今年3月雙方談妥以新台幣110萬元購買2公斤安非他命，野口先派遣同黑幫小弟深町於3月3日來台，自己隔天抵台坐鎮指揮，並指示奧氏、大島在3月6日來台，並由深町在機場免稅店購買用來包裝毒品的魚翅粥、佛跳牆料理包禮盒作為運毒菜底（偽裝掩飾的包裝品）。





▲刑事局偵破2公斤安毒跨國走私案，查扣料理包內藏有大批安毒。



在台東縣的夏男則夥同秦男開車到屏東市榮民總醫院停車場，收取2公斤安非他命，雙方約妥5日傍晚在台東縣太麻里山海川土雞城包廂內交易，夏男拿錢後委託施男交給製毒集團，交易完成後，深町氏則把毒品帶回太麻里某溫泉飯店內，把料理包打開後，用保鮮膜包裹安非他命混裝入鋁箔料理包後重新封膜；6日夏嫌載著野口、深町兩名日本黑幫小弟搭火車北上。







4名日本黑幫成員在北市中山區天成大酒店內商議，把藏有毒品料理包的禮盒交給奧氏和大島後，8日讓兩人到松山機場搭機運毒回日本，專案小組成員7日深夜發動突襲，幹員到飯店拘提野口、深町2人，查扣行動電話和俗稱菜底的剩餘料理包禮盒，8日再趕赴松山機場逮捕2名日籍運毒手，順利查扣2公斤安毒，4人涉犯毒品危害防制條例運輸二級毒品罪嫌，復訊後遭法院裁定羈押禁見。



警方持續溯源追查，5月28日在台東縣逮捕夏男、施男、秦男等安毒來源供應者，檢方複訊後，夏、施兩人遭聲押獲准，刑事局將持續追查這批安毒來源，不排除幕後有黑幫高層和製毒工廠出貨。

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