刑事局揭露IG廣告詐騙手法　出租電商帳號分潤恐揹多罪

▲刑事局29日對民眾出租電商帳號提出預警。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

近來包含Instagram等社群平台充斥「每月輕鬆領1500元」廣告啟示，詐騙集團招攬民眾出租個人蝦皮等購物網站帳號。刑事局指出，這類行為不僅恐涉及協助詐騙、洗錢，倘若不肖業者租用民眾帳號販賣仿冒品，或利用帳號進行第三方交易，民眾可能觸犯《稅捐稽徵法》幫助逃漏稅，以及違反《著作權法》等多項刑責，民眾一旦出租帳號，恐成為詐騙集團共犯，後果嚴重。



刑事局調查，近期發現Instagram等社群平台大量出現不明業者張貼「出租電商帳號換被動收入」的廣告，強調只需提供購物平台帳號，即可每月領取收益，甚至拿出合法證明博取信任。許多民眾信以為真，將個人帳號出租，卻在事後收到警方傳喚通知，才驚覺帳號遭不法集團用於假網拍詐騙、洗錢等犯罪。



警方指出，這些詐騙集團常透過租來的帳號進行虛假交易，利用一般消費者的信任，收款後不出貨或以盜版仿品充當正品販售，除涉及詐欺與洗錢，也可能觸犯《著作權法》等相關法律。刑事局近期已查獲數百件類似案件，並陸續通知帳號出租者說明，部分業者及涉案帳號持有民眾均被移送法辦。



刑事局提醒，依《洗錢防制法》21、22條規定，提供或收集帳戶供他人犯罪使用，可處有期徒刑及高額罰金，民眾也違反電商平台服務條款、甚至違反稅捐稽徵法，絕非所謂「被動收入」這麼單純。警方呼籲民眾切勿因小利而將購物帳號出租給他人使用，如發現類似可疑招募行為，應撥打165反詐騙專線通報，守護網路交易安全，防堵詐騙犯罪擴散。

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