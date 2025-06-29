　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

刑事局揭露IG廣告詐騙手法　出租電商帳號分潤恐揹多罪

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲刑事局29日對民眾出租電商帳號提出預警。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

近來包含Instagram等社群平台充斥「每月輕鬆領1500元」廣告啟示，詐騙集團招攬民眾出租個人蝦皮等購物網站帳號。刑事局指出，這類行為不僅恐涉及協助詐騙、洗錢，倘若不肖業者租用民眾帳號販賣仿冒品，或利用帳號進行第三方交易，民眾可能觸犯《稅捐稽徵法》幫助逃漏稅，以及違反《著作權法》等多項刑責，民眾一旦出租帳號，恐成為詐騙集團共犯，後果嚴重。

刑事局調查，近期發現Instagram等社群平台大量出現不明業者張貼「出租電商帳號換被動收入」的廣告，強調只需提供購物平台帳號，即可每月領取收益，甚至拿出合法證明博取信任。許多民眾信以為真，將個人帳號出租，卻在事後收到警方傳喚通知，才驚覺帳號遭不法集團用於假網拍詐騙、洗錢等犯罪。

警方指出，這些詐騙集團常透過租來的帳號進行虛假交易，利用一般消費者的信任，收款後不出貨或以盜版仿品充當正品販售，除涉及詐欺與洗錢，也可能觸犯《著作權法》等相關法律。刑事局近期已查獲數百件類似案件，並陸續通知帳號出租者說明，部分業者及涉案帳號持有民眾均被移送法辦。

刑事局提醒，依《洗錢防制法》21、22條規定，提供或收集帳戶供他人犯罪使用，可處有期徒刑及高額罰金，民眾也違反電商平台服務條款、甚至違反稅捐稽徵法，絕非所謂「被動收入」這麼單純。警方呼籲民眾切勿因小利而將購物帳號出租給他人使用，如發現類似可疑招募行為，應撥打165反詐騙專線通報，守護網路交易安全，防堵詐騙犯罪擴散。

獨／台大學霸毒梟落網關鍵曝！專家揭他犯了難以理解的低級錯誤

獨／台大學霸2年賣出1.3公噸毒品　FBI臥底竟「給錯貨」再加一罪

獨／台大學霸打造販毒Amazon！2年分潤5.3億　台灣還藏百萬美金

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
431 2 2080 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雷雨轟炸！　高雄機場12航班延誤
張家界「百億古城」淪空城！　每年狂虧10億
警報響！俄大規模空襲烏克蘭　波蘭戰機出動
河北彩伽「爆AV引退」！　達人1原因打臉
癱瘓男痛訴「如活著的死人」聲請安樂死　法官回應
好市多新制明上路！「1類會員」享2特權　台灣官方回應了
快訊／雷雨當空！高雄機場暫停地面作業　航班延誤

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男彰化偷機車騎到草屯　波麗士眼前紅燈右轉當場被逮

快訊／移工樹林柑園橋下釣魚失聯！同鄉急報案　警消搜索中

新北男身分證遺失遭冒用　無辜做3次筆錄！嘆「人生完全失控」

台警柔道團大放異彩！世界警消運動會首日　奪3金1銀2銅

高雄國中生控師霸凌！惡意排擠、害他沒吃午餐　求償30萬吞敗

刑事局揭露IG廣告詐騙手法　出租電商帳號分潤恐揹多罪

貪快走山坡下切「陰陽海」！瑞芳男慘遭蜂螫滿身包　送醫救治

小港沿海路又出事！轎車不明原因自撞2傷　輪胎噴飛砸中無辜車　

北市信義區民宅遭侵入！拖鞋男冒雨踩機車爬上2樓　屋主無財損

關渡大橋砂石車變換車道碰撞！小客車原地旋轉180度畫面曝

【請專心騎車】阿伯見「內衣騎士」狂比不明手勢！　網笑揭殘酷真相

偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌

缺一不可！坤達：我趕到了　Energy自嘲「再就業男團」

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

【帥呆了】正妹入伍海軍陸戰隊霸氣剪長髮XD

【超羨慕】李珠珢主動討抱抱+摸鼻殺 富藍奇直接斷線石化XD

河智媛見記者拿麥手狂抖　暖扶3分鐘：你還好嗎？

東海同框「西海」韋禮安 連銀赫也認證：像兄弟！

汪東城自認像GAY　「不能男生女相嗎」

【海蟑螂也想拍婚紗？】新娘崩潰尖叫狂踩牠攝影師不救

男彰化偷機車騎到草屯　波麗士眼前紅燈右轉當場被逮

快訊／移工樹林柑園橋下釣魚失聯！同鄉急報案　警消搜索中

新北男身分證遺失遭冒用　無辜做3次筆錄！嘆「人生完全失控」

台警柔道團大放異彩！世界警消運動會首日　奪3金1銀2銅

高雄國中生控師霸凌！惡意排擠、害他沒吃午餐　求償30萬吞敗

刑事局揭露IG廣告詐騙手法　出租電商帳號分潤恐揹多罪

貪快走山坡下切「陰陽海」！瑞芳男慘遭蜂螫滿身包　送醫救治

小港沿海路又出事！轎車不明原因自撞2傷　輪胎噴飛砸中無辜車　

北市信義區民宅遭侵入！拖鞋男冒雨踩機車爬上2樓　屋主無財損

關渡大橋砂石車變換車道碰撞！小客車原地旋轉180度畫面曝

男彰化偷機車騎到草屯　波麗士眼前紅燈右轉當場被逮

《快打旋風》好萊塢真人電影「春麗」選角曝光　大咖卡司一次看

樂天2周12戰「靠意志力」　古久保抱歉無法讓主力休息

雷雨稍歇「高雄機場恢復地面作業」　12航班延誤

金曲獎改6藝人串場「引言是他寫的」！　YTR拍片7年：終於走到里程碑

快訊／移工樹林柑園橋下釣魚失聯！同鄉急報案　警消搜索中

是枝裕和御用演員目睹「鄰居孤獨死」　離開日本遠赴菲律賓！

馬文君游顥罷免案　中選會：成案與否、投票日7/18決議

新北男身分證遺失遭冒用　無辜做3次筆錄！嘆「人生完全失控」

俄大規模空襲烏克蘭！射數十枚飛彈477架無人機　波蘭戰機出動

【簡單快樂是這味】老公飆玩具車甩尾失敗→默默爬起再衝！

社會熱門新聞

清潔女工性侵客戶！租屋處綑綁逞慾

網友控桃機二航廈有針孔　結果超展開

彰化女疑吸毒討嘸錢殺死母親　逃台中遭逮畫面曝

即／新莊男獨坐6樓頂　警剛到場他墜1樓不治！

彰化王功42歲女涉殺母收押　姐回家驚見母親倒血泊亡

即／新北重機自撞！51歲男斷掌失去生命跡象

花蓮郎性侵又偷拍！　爛醉女誤認男友求愛「摸到項鍊驚醒」

板橋大重機一家4貼　撞車噴飛影片曝

即／新北男「越級騎重機」！　鶯歌自撞斷掌亡

男倒路邊掉出2把槍　家中竟藏15億海洛因磚

屏東師教室烤肉5女童送醫！不是一氧化碳中毒

台中市北區增4路口科技執法　半年狂開3.5萬張罰單

彰化女涉持刀、鈍器弒母　冷回警「她怎麼死的」

超兇女赤峰商圈連偷兩店！商家怒PO網

更多熱門

相關新聞

「1類型詐騙」一周慘損10億！LINE詐騙手法曝光

「1類型詐騙」一周慘損10億！LINE詐騙手法曝光

「165打詐儀錶板」統計，6月22至28日的詐騙財產損失金額19億多元。而詐騙手法之冠仍為假投資詐騙，一周就騙走10億多元，而假交友（投資詐騙）雖然排第三名，不法吸金2億多元也非常嚇人。就有受害者收到鄰居訊息，以「你家漏水害我家浴室淹水」為由攀談，最後引誘投資黃金，最後慘飛5萬的最新案例。

ATM提款注意！3家日額縮至10萬元　合庫銀7／29跟進

ATM提款注意！3家日額縮至10萬元　合庫銀7／29跟進

出國幫陌生人取貨遭指控侵占！他見「1舉動」秒奔警局

出國幫陌生人取貨遭指控侵占！他見「1舉動」秒奔警局

最新詐騙！「樓下鄰居傳LINE」1訊息　他5萬慘飛了

最新詐騙！「樓下鄰居傳LINE」1訊息　他5萬慘飛了

大巨蛋旁刑事局門口行車糾紛　司機開車門撞騎士爆互毆

大巨蛋旁刑事局門口行車糾紛　司機開車門撞騎士爆互毆

關鍵字：

詐騙Instagram刑事局出租帳號蝦皮購物

讀者迴響

熱門新聞

超乖新人被電爆「1句話退群組」！同事傻了

胰臟癌末期「準備辦後事」　他靠三招殺光癌細胞

台男長度出爐！　最新GG尺寸「贏韓輸日」

清潔女工性侵客戶！租屋處綑綁逞慾

100多國沒得談判！　川普將直接通知關稅稅率：美國想怎麼做都行

《拳願》爆濺血意外

網友控桃機二航廈有針孔　結果超展開

42歲女星突不適「送醫後身亡」！

今變天！　「下最大」地區曝

催金曲歌王走快點！張清芳頒獎脫稿引不滿

「高空激戰」是真的？空姐曝1時間點3原則

金曲獎／超市購物「心肌梗塞過世」年僅48歲！他18年後拿獎

金曲獎／歌王走太慢…張清芳「快一點，時間很晚」

航班嚴重事故！波音787「一刀切開」空巴機尾　畫面瘋傳

Toro鬆口認：本來很氣坤達不能來

更多

最夯影音

更多

【請專心騎車】阿伯見「內衣騎士」狂比不明手勢！　網笑揭殘酷真相

偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌

缺一不可！坤達：我趕到了　Energy自嘲「再就業男團」

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

【帥呆了】正妹入伍海軍陸戰隊霸氣剪長髮XD

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面