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黑幫誆整合債務「30萬要還240萬」　主嫌供養「古曼童」讓警發毛

▲刑事局偵九大隊偵破竹聯幫西堂林嫌假債務整合真詐財離譜案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵九大隊偵破竹聯幫西堂林嫌假債務整合真詐財離譜案件。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

新北市一名竹聯幫西堂林姓成員（47歲、恐嚇、槍砲、妨害自由前科）與民間資產管理公司勾結，取得不良債信債務人名單，以「整合債務」為幌子，誘使債務人簽下高額本票，誆騙到本票後就派小弟到債務人住處社區以大聲公、散發傳單等惡劣手段逼債、甚至要被害人交出手機LINE帳號密碼同步監控。刑事局偵九大隊第二隊會同新北蘆洲、三重分局組成專案小組，今年3月12日兵分多路展開搜索拘提行動，攻堅林姓主嫌堂口及住處逮捕林姓主嫌及小弟共4人到案。

▲刑事局偵九大隊偵破竹聯幫西堂林嫌假債務整合真詐財離譜案件。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局表示：該集團成員分工明確，針對有不良債信或民間借貸紀錄的被害人展開行動，甚至分工分飾多角、假冒金主提供高利貸，再由其他成員出面追債，營造被多方債主包圍的壓力；再派小弟以「債務整合服務」為名出面協商，誘騙被害人簽下遠超原始債務的巨額本票。一名被害人本僅欠款30萬元，被迫簽下240萬元本票；新北另名商人因周轉不靈欠款120萬元，遭同樣手法逼簽580萬元的本票。

被害人本以為債務整合後可以專心賺錢還債，但林嫌拿到本票後隔日就派小弟持大聲公、派發傳單方式到被害人社區騷擾，為防債務人報警求助、跑路，林嫌還要求被害人使用黑幫提供的平板電腦登入LINE帳號，藉此同步掌握被害人與外界通訊。

▲刑事局偵九大隊偵破竹聯幫西堂林嫌假債務整合真詐財離譜案件。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局蒐證齊備後，今年3月12日兵分多路在台北市中山區、新北市八里、土城區同步搜索，並派特警攻堅林嫌位於土城的堂口辦公室，順利拘提林男及3名手下到案，當場查扣28萬元現鈔、開山刀10把、西瓜刀3把、球棒、辣椒槍、手機20支、平板電腦21台、及本票與借據等證物。

專案小組成員在林男堂口內發現林嫌嗜收藏東南亞佛牌和古曼童，搜索過程還發現大量東南亞神祇、幼童玩具、法器，警方當場詢問林男玩具用途，只見林男滿臉虔誠雙手合十拜拜，原來林嫌迷信供養祭拜古曼童可保佑發大財，令在場警員毛骨悚然。

警方複訊後依涉犯組織犯罪防制條例、刑法詐欺、恐嚇等罪嫌解送新北地檢署複訊，檢察官裁定林嫌、周嫌各以5萬元交保，宋嫌與吳嫌各以2萬元交保。

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