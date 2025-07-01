　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄社宅出租！3房2廳2衛「每月8600」一卡皮箱入住　申請資格曝

▲▼高雄銀髮家園出租。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲位於高雄鳳山區建國新城銀髮家園正辦理出租，3房2廳2衛月租只要8600元。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

少子化和家庭結構改變，獨居老人越來越多。為解決長輩租屋困境，高雄市政府運用國宅、社會住宅規劃成「銀髮家園」，提供長輩友善居住，目前在鳳山區建國新城共和宅將有8戶釋出，格局為3房2廳2衛，月租8600元含管理費，周遭生活機能方便，7日起開放預約看屋。

高雄市政府運用國宅、社會住宅規劃銀髮家園，第3處銀髮家園位於鳳山區建國新城共和宅，此次釋出8戶出租，每戶均為3房2廳2衛。屋內配備鞋櫃、衣櫃、廚櫃等家具，並有冷氣、熱水器、瓦斯爐、排油煙機等家電設備，大門出入口採通用設計，未設門檻，讓長輩出入更方便安全。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高雄銀髮家園出租。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲飯廳空間。（圖／記者許宥孺翻攝）

社會局指出，該處位置優越，鄰近建國市場、工協市場、文山特區，步行至鳳山火車站僅需9分鐘。周邊商業設施完備，包括燦坤、全聯、大潤發賣場、郵局、合庫銀行、國稅局等，生活機能不錯，能滿足長輩日常生活所需。

社會局表示，申請者須設籍高雄市，且實際居住本市年滿65歲、可生活自理者，其現住房屋為租賃或借用，或現住房屋雖為自有但居住環境不理想者（如無電梯）。每戶至少需有2位長輩入住，最高可入住4人，並以經濟弱勢戶優先入住。

租金方面，每月收費8600元，含管理、維護及公共費用，水電瓦斯費則由自付。由於屋內設備齊全，住戶幾乎只要自行購買床具，就能一卡皮箱放心入住。

社會局表示，鳳山銀髮家園委託社團法人高雄市銀髮福祉照顧協會管理，自7月1日至9日公告租屋資訊，7月7日至11日開放申請預約看屋，7月14日至18日受理申請。

符合資格的長輩可先電洽該協會（電話：07-9751028沈小姐）申請預約看屋，了解租賃契約內容及相關規定。有意願租屋者，再將申請表等相關文件郵寄該協會（地址：高雄市新興區民生一路56號22樓-5），後續將由協會評估入住資格。

▲▼高雄銀髮家園出租。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲玄關、收納櫃。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄銀髮家園出租。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲主臥室添購床具即可入住。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄銀髮家園出租。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛浴設備。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄銀髮家園出租。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲廚房空間。（圖／記者許宥孺翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
562 3 1620 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／民眾黨召百人試圖闖北院　黃國昌痛批司法墮落到羅織罪名
快訊／00929公告配息　7／17除息
一整排短裙美腿妹！　見緝毒犬猛拍
北投光明路火災　業者急發聲明：不是加賀屋、新秀閣飯店
台東驚見巨大龍捲風！　震撼畫面曝
黑貓夫遭刺死　妻子攜兩兒現身：先處理先生後事
「仙塔律師」大尺度私照被挖！辣穿比基尼「炸出豐滿半球」
快訊／即日起停職　泰國總理貝東塔道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國1五股流道增設匝道進度超前　交長：北出口10月上旬通車

大地震或災難來了怎麼辦？4步驟教你迅速找到最近避難收容所！

「尿出烏龍茶」狂喝水也沒用！醫曝「3警訊」：死亡率相當高

深耕26年解決「麻糬山」地滑難題　蔡衛勇公路節獲獎

桃園蓮花季登場　人氣DIY、必拍網美照一次看

快訊／3縣市大雨特報　國家警報響「暴雨持續2小時」

台東關山驚見巨大龍捲風「直衝天上」　盤旋10分鐘震撼畫面曝

台灣虎航今再發放4787萬「員工酬勞」獎金　分享營運成果

涉詐「仙塔律師」大尺度私照被挖！昔辣穿比基尼「炸出豐滿半球」

習慣只要4天就能養成？日本最新報導揭露「超短期計畫」不用靠意志力苦撐

【恐怖烈焰照夜空】北投驚傳旅館大火狂燒！

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

周杰倫睽違18年合體郭富城　嗨跳〈對你愛不完〉

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【雙雙不治】17歲高中生載友自撞電桿！　酒駕+無照釀悲劇

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【誰才是工具人】家寧怒反擊「我商案接140個」Andy僅接個位數　

國1五股流道增設匝道進度超前　交長：北出口10月上旬通車

大地震或災難來了怎麼辦？4步驟教你迅速找到最近避難收容所！

「尿出烏龍茶」狂喝水也沒用！醫曝「3警訊」：死亡率相當高

深耕26年解決「麻糬山」地滑難題　蔡衛勇公路節獲獎

桃園蓮花季登場　人氣DIY、必拍網美照一次看

快訊／3縣市大雨特報　國家警報響「暴雨持續2小時」

台東關山驚見巨大龍捲風「直衝天上」　盤旋10分鐘震撼畫面曝

台灣虎航今再發放4787萬「員工酬勞」獎金　分享營運成果

涉詐「仙塔律師」大尺度私照被挖！昔辣穿比基尼「炸出豐滿半球」

習慣只要4天就能養成？日本最新報導揭露「超短期計畫」不用靠意志力苦撐

【廣編】麗寶新藥攜手陽明交大　運用AI技術加速抗癌藥開發

鸚鵡養室外遭「黑眉錦蛇」吞肚　剖腹發文「下輩子別亂吃」引撻伐

大阪萬博吉祥物「脈脈」開放競標！3.8公尺巨像最低157萬日圓有機會扛回家

羅志祥愛徒北京發展3年！　「開拍前突遭換角」超扯內幕曝光

國1五股流道增設匝道進度超前　交長：北出口10月上旬通車

GD大神降臨台北101　《Übermensch》沉浸式數位藝術展3大亮點先知道

北外環公聽會公告掛路燈桿惹議　沿線6里民連署反對高架橋經市區

大地震或災難來了怎麼辦？4步驟教你迅速找到最近避難收容所！

民眾黨召百人試圖闖北院　黃國昌痛批司法墮落到羅織罪名

國3竹南交流道廂型車猛撞號誌牌！車身變形前輪噴飛　駕駛送醫

【雙雙不治】17歲高中生載友自撞電桿！　酒駕+無照釀悲劇

生活熱門新聞

胰臟癌末期「準備辦後事」　他靠三招殺光癌細胞

雞頭示警「點過泰國Claire」要檢查　大批網朝聖

仙塔律師FB、IG被灌爆　吸1.3萬人洗版

彭振聲痛哭「檢察官要我的命」！一排網友怒吼

日本7/5地震預言「2條巨龍現蹤」　專家揭真相：不會突然活過來

記憶變差有救了！每天按摩這處5分鐘就有用

最新模擬路徑！　雙颱可能生成時間曝

不停讓行人新制　交通部遭兩派網友罵爆

今年閏六月19年1次！民間傳「鬼月好兄弟會更兇」　命理師揭真相

超巨幽浮雲震撼台北人　天文館笑回

LINE「免費超美字體」！手機、電腦版步驟一次看

鄧佳華戀愛了　交往2個月！女友身分曝光

疲老闆爆「老婆跟多男有不正當關係」

美女部落客離世　家屬證實了

更多熱門

相關新聞

陳其邁「恨不得交棒給他」掀波瀾　高市府回應了

陳其邁「恨不得交棒給他」掀波瀾　高市府回應了

高雄市長陳其邁昨(30)日參加麗星郵輪「領航星號」首航，當著立委邱議瑩面前說「恨不得現在棒子就交給她，我就可以雲遊四海」。此話一出引起各界有不同解讀，對此，高市府表示，這是市長談及卸任後的願望，且昨天各參選人代表都在現場，沒有指涉任何特定人。

彭振聲心碎哭吼「為了她認罪拚交保」：現在沒顧慮了

彭振聲心碎哭吼「為了她認罪拚交保」：現在沒顧慮了

彭振聲妻輕生亡！兒：已經一滴淚都掉不出來

彭振聲妻輕生亡！兒：已經一滴淚都掉不出來

紅著眼眶搭高鐵！彭振聲急返高雄畫面曝

紅著眼眶搭高鐵！彭振聲急返高雄畫面曝

高雄民宅鐵門深夜遭撞　2男棄車跑了

高雄民宅鐵門深夜遭撞　2男棄車跑了

關鍵字：

高雄社會局銀髮家園社宅出租

讀者迴響

熱門新聞

即／警方證實！彭振聲妻子輕生亡

淫魔郵差偷拍70女私密片！　竟還逼人當性奴

仙塔律師24歲考上律師　1年業務量驚人

快訊／彭振聲情緒崩潰　北院派救護人員待命

仙塔被逮　李怡貞：最近太多年輕律師被詐團吸收

即／「仙塔律師」遭逮！涉幫詐團洩密洗錢　

泰國二王子「奪儲失敗」遭驅逐出境！

即／新台幣剛防守　美元指數「深夜跳水破底」

疲老闆「妻偷吃3男下跪認錯」！為愛結紮卻被綠

快訊／開庭前接至親噩耗！彭振聲情緒崩潰

即／北投旅館傳出火警！

駭入消防系統助殯葬業者搶生意　駭客遭羈押

彭振聲心碎哭吼「為了她認罪拚交保」：現在沒顧慮了

即／抱怨車髒被殺！黑貓物流車上「垃圾塞滿」照曝光

菜鳥出國玩她代班　資深黑貓女遭公開洗臉怒奪命

更多

最夯影音

更多

【恐怖烈焰照夜空】北投驚傳旅館大火狂燒！

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面