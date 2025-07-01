高雄社宅出租！3房2廳2衛「每月8600」一卡皮箱入住　申請資格曝

▲位於高雄鳳山區建國新城銀髮家園正辦理出租，3房2廳2衛月租只要8600元。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

少子化和家庭結構改變，獨居老人越來越多。為解決長輩租屋困境，高雄市政府運用國宅、社會住宅規劃成「銀髮家園」，提供長輩友善居住，目前在鳳山區建國新城共和宅將有8戶釋出，格局為3房2廳2衛，月租8600元含管理費，周遭生活機能方便，7日起開放預約看屋。

高雄市政府運用國宅、社會住宅規劃銀髮家園，第3處銀髮家園位於鳳山區建國新城共和宅，此次釋出8戶出租，每戶均為3房2廳2衛。屋內配備鞋櫃、衣櫃、廚櫃等家具，並有冷氣、熱水器、瓦斯爐、排油煙機等家電設備，大門出入口採通用設計，未設門檻，讓長輩出入更方便安全。

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▲飯廳空間。（圖／記者許宥孺翻攝）



社會局指出，該處位置優越，鄰近建國市場、工協市場、文山特區，步行至鳳山火車站僅需9分鐘。周邊商業設施完備，包括燦坤、全聯、大潤發賣場、郵局、合庫銀行、國稅局等，生活機能不錯，能滿足長輩日常生活所需。

社會局表示，申請者須設籍高雄市，且實際居住本市年滿65歲、可生活自理者，其現住房屋為租賃或借用，或現住房屋雖為自有但居住環境不理想者（如無電梯）。每戶至少需有2位長輩入住，最高可入住4人，並以經濟弱勢戶優先入住。

租金方面，每月收費8600元，含管理、維護及公共費用，水電瓦斯費則由自付。由於屋內設備齊全，住戶幾乎只要自行購買床具，就能一卡皮箱放心入住。

社會局表示，鳳山銀髮家園委託社團法人高雄市銀髮福祉照顧協會管理，自7月1日至9日公告租屋資訊，7月7日至11日開放申請預約看屋，7月14日至18日受理申請。

符合資格的長輩可先電洽該協會（電話：07-9751028沈小姐）申請預約看屋，了解租賃契約內容及相關規定。有意願租屋者，再將申請表等相關文件郵寄該協會（地址：高雄市新興區民生一路56號22樓-5），後續將由協會評估入住資格。

▲玄關、收納櫃。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲主臥室添購床具即可入住。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛浴設備。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲廚房空間。（圖／記者許宥孺翻攝）