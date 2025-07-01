邱毅：司法在賴清德手裡變得東廠化、冷血化　逼死了彭振聲夫人

記者郭運興／台北報導

台北市前副市長彭振聲涉柯文哲京華城容積率弊案，今(1日)準備開庭前，彭振聲接獲妻子輕生噩耗情緒崩潰，當場哭吼「我是被冤枉的，國家怎麼變成這樣」。對此，前立委邱毅表示，台灣司法在賴清德手裡，變得東廠化、冷血化，當初收押彭振聲，就一個目的，逼彭咬死柯文哲，但現在逼死了彭振聲夫人，一條人命，這個大冤案要怎麼討回清白。

邱毅表示，驚聞前台北市副市長彭振聲的夫人跳樓輕生。彭振聲在從看守所借提應訊時，聽聞此惡耗，當場崩潰，哭吼「我是冤枉的」！台灣的司法在賴清德的手裡，變得東廠化、禽獸化、冷血化。

邱毅表示，當初收押彭振聲，就一個目的，逼彭振聲咬死柯文哲。無法如願，就繼續押，押到死為止，押到家破人亡為止，因此，柯文哲已經被押了十個月，一直被押的理由，是檢察官查不到柯文哲犯罪的證據，就是京華城案貪污受賄的證據。

邱毅質疑，沒有收賄的時間、地點、當事人，也沒有金流，結果硬把為民眾黨選舉的政治獻金，移花接木成貪污受賄，有這麼荒唐的辦案手法嗎？

邱毅認為，有人睜著眼睛說瞎話，說起訴書厚厚一大本，900多頁，怎麼會沒有證據？講這話的人，有認真看過起訴書嗎？起訴書內容是硬湊出來的，九成以上都是水分，胡扯一些與案情無關的內容，目的就是在毀柯文哲的人設。

邱毅強調，現在逼死了彭振聲夫人，一條人命，這個大冤案要怎麼討回清白。如今，大家應該可以體會當年他衝撞的悲壯心情了吧！

最後，邱毅提到，當年，他帶領群眾，喊著「革命的號角已經響起」，然後入獄坐牢，妻離子散，家破人亡，還換來被蔡英文下令，藍綠媒體集體封殺了十年，一直到最近才稍微解凍，開了一點口。不過，自己現在已經老了，人老了，心也老了，即使血還是熱的，卻再也無力領導革命了！

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼彭振聲離開北院準備回高雄。（圖／記者許靖騏攝）