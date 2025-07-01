彭振聲妻輕生亡！兒赴派出所作筆錄：已經一滴淚都掉不出來

▲彭振聲妻子墜樓亡，兒子彭琪祿已經哭不出來。（圖／記者賴文萱攝）

記者吳奕靖、賴文萱、莊智勝／高雄報導

台北市前副市長彭振聲(74歲)捲入柯文哲京華城容積率弊案，原今(1日)上午預計前往北院召開程序庭，未料彭突然接獲妻子謝女(72歲)輕生離世噩耗，當場情緒失控，緊急請假搭高鐵返回高雄。民眾黨高雄市黨部副執行長施亦旋今表示，稍早有見到彭振聲兒子彭琪祿，有稍微給予安慰，但彭琪祿說，「我已經哭不出來了。」

高雄警方證實，彭振聲妻子於今早9時01分於三民區墜樓，四肢骨折、當場身亡，並未送醫。彭振聲開庭前夕透過電話接到妻子驟逝的消息，當場崩潰大哭，「我是被冤枉的，國家怎麼變成這樣？我不想活在這個世界上！我怎麼會生在這種國家？檢察官要我的命。」彭不斷哭喊，「我是無辜的」、「我不要開庭 我要見太太最後一面」、「我不想活了，我在世上有什麼意義？」

▲彭振聲妻子謝女今上午9時01分墜樓身亡。（圖／記者吳奕靖攝）

稍早上午10時許，彭琪祿抵達陽明派出所製作筆錄，後續居住在同棟大樓的姨丈約12點初也抵達派出所，2人預計筆錄結束後，要一起搭乘家人專車前往殯儀館。

施亦旋說，稍早到派出所時有見到彭琪祿坐在門口，當時立刻上前拍拍他，「我跟他說，有情緒要宣洩出來，但他說，他現在一滴眼淚都掉不出來了，表示情緒的累積已經到達頂點，那是一種說不出來的痛，已經痛到無法形容了。」施亦旋表示，很感謝派出所同仁體諒，給彭琪祿一個比較安靜的休息室，讓他自己獨處、整理情緒，「他接下來要面對的事情還會更多。」

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▼民眾黨高雄市黨部副執行長施亦旋。（圖／記者賴文萱攝）