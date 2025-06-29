陸可口可樂博物館「60歲禁入」　網揭原因：不算年齡歧視

▲南京可口可樂博物館。（圖／翻攝南京可口可樂觀光工廠微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一名網友近日發文表示，他帶著家中老人前往南京可口可樂博物館參觀時，老人竟因年齡超過60歲被拒絕入內。對此，可口可樂博物館回應，博物館位於工廠內，根據工廠的安全規定，6歲以下、60歲以上不得進入。

網友在貼文中提到，同行的老人當時已經到達博物館現場，她可以理解年齡限制規定，也沒有硬闖，但她想知道博物館遊覽並非極限運動項目，為什麼老人也被禁止入內。

有留言的網友透露，該博物館比較特殊，在生產工廠內，生產線不能拍照，展品不能摸，辦公區域不能大聲喧嘩，年齡太小或者年齡太大相對很難遵守，這並不算年齡歧視。

不過，也有網友認為，公共開放的遊覽場所不該把銀髮族排斥在外。

針對質疑，南京可口可樂博物館工作人員28日回應，該博物館對參觀人群實行年齡限制，是出於安全考慮，且規定確實來源於其所在地，即江蘇太古可口可樂飲料有限公司的生產工廠，「年齡限制是可口可樂工廠定的，作為館方也需要遵守工廠的管理要求。」

工作人員進一步解釋，參觀路徑需涉及爬梯考驗，博物館雖有兩層展區，但通向二樓的僅有樓梯，並無電梯配備；全程參觀時長約一小時，對於部分老年遊客而言，體力可能成為負擔。

工作人員還說，規定中提及的「6歲以下兒童不得入內」，同樣也是出於安全考量，畢竟廠內還有生產線，機器一直照常運行，不太適合年齡很小的孩子。

博物館的公開資訊顯示，南京可口可樂博物館並非公益性博物館，參觀需要支付門票費用，週末門票為每人40元。