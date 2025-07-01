第一大國際購物中心亮相！隈研吾打造夢幻月亮橋　停車位逾5千

▲購物中心「D-ONE第一大天地」今天首度公開1：200模型。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華、白珈陽／台中報導

全台最大國際級百貨購物中心「D-ONE第一大天地」預計2027年開幕，今天（1日）首度公開1：200模型，以及由知名設計師隈研吾設計的「月亮灣」空橋。

由第一大國際開發公司斥資打造的D-ONE第一大天地，坐落於台中三鐵共構區，基地面積超過15公頃，是全台單一量體面積最大的國際級商業開發案。此案於2024年6月30日盛大動土，預計於2026年底完工、2027年初開幕，整體涵蓋百貨購物中心、五星級酒店、國際金融大樓、多功能會展中心、劇場與藝術博物館等設施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲D-ONE第一大天地預計於2026年底完工、2027年初開幕。（圖／記者游瓊華攝）



業者首度公開由日本建築大師隈研吾操刀設計的地標亮點「月亮灣」空橋，是一座突破傳統思維的環型人行橋，串聯高鐵、台鐵與捷運及D-ONE第一大天地三樓戶外商業街與連結1樓廣場。設計靈感源自月亮的圓缺變化，橋體如一輪滿月漂浮於綠意與水景之上，白日映照如詩，橋上並設有遮蔭與停留空間，適合日夜舉行多元活動，如藝術展演、品牌發表或節慶慶典，並結合夜間燈光設計，成為未來的社群熱點與自媒體打卡聖地。

▲營運長戴蔭本介紹由日本建築大師隈研吾操刀設計的地標亮點「月亮灣」空橋。（圖／記者游瓊華攝）



D-ONE第一大天地於高鐵、台鐵及台中捷運三鐵共構站正前方，規劃超級巨無霸全台最大立體停車場，擁有近3000個汽車停車位及2400多個機車停車位，為台灣單層面積最大，停車數量體最多的立體停車場；此外再結合規劃有超過2,000個汽車停車位的商場停車場，合計全項目可供給超過5000個汽車停車位，滿足高鐵特區停車需求。