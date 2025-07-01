10年前曾談1委託「開蠻高價錢」　林智群拒絕了：第一次最重要

▲仙塔律師。（圖／翻攝臉書／仙塔律師santa）



記者鄺郁庭／綜合報導

網紅律師「仙塔律師」李宜諪，涉嫌利用陪偵機會，將偵訊內容外洩給詐騙集團尚未到案的成員，裁定以新台幣70萬元交保，並限制其出境與出海，消息震驚法律圈。對此，律師林智群也發文，分享十幾年前面對灰色委託時的堅持與選擇，直言「第一次是最重要的」。

林智群表示，十幾年前有當事人找他委任，案情疑似涉及強盜，對方開出高價酬勞，但條件之一是律見時需帶保管箱文件給被告簽名。他當下就拒絕了，因為不確定保管箱內容是什麼，「我說這個忙我沒辦法幫，因為我不知道保管箱裡面是什麼（搶來的錢？槍？）。對方說，那這樣沒辦法委任我，我就起身送客。」

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他進一步感嘆，有些壞事一旦開了頭，之後沒被抓到就會一再犯，「你會想說上次都沒被抓了，再幹一次也沒關係」，並強調，「第一次是最重要的。事情會往哪個方向發展，端看一開始是接受或拒絕。」

留言區也引來不少共鳴，「第一顆鈕扣扣錯了，接下來都是錯的」、「身為一個律師，讀那麼法條難道不懂得什麼是違法行為，為了多賺點錢斷送前程真的很不值，那位想買律師樓的女律師就算全身而退，未來想在律師界生存也很辛苦了」、「小時候偷摘瓜，長大偷牽牛。」