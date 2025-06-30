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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅智強都不開會？　藍營青年引公督盟統計打臉：出席率百分百

▲▼ 在野集結：掌握憲改時刻 廢除酬庸監院」記者會-羅智強 。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨立委羅智強 。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

大罷免進入第三階段，將在7月26日進行投票。近來各種輿論攻擊紛紛出籠，國民黨青年團前副團長何元楷指出，綠營近日抹黑立法院國民黨團首席副書記長羅智強不去開會，他引述公督盟統計打臉，背書羅智強立法院會議出席率百分百，「綠營為罷免不擇手段，公督盟證明側翼的壞！」

「綠營為罷免不擇手段，公督盟證明側翼的壞！」國民黨青年團前副總團長何元楷說，近期在Threads上有位側翼分享他在路上向路人惡意造謠說「羅智強都不去開會」的謠言，他直接拿公督盟的數據來打臉，「根據公督盟統計，羅智強在立院第11屆第一會期的院會出席率、委員會出席率、質詢率和法案預算審查都是100%。第二會期的院會、委員會出席率也都是100%」。

何元楷說，透過公督盟的數據，證明羅智強是100%出席率的認真立委，同時也證明這位側翼在造謠。他直言，很可悲的是，側翼為了攻擊特定政黨政治人物，連基本的良心都沒了，顯然企圖讓羅智強在大街小巷被民眾傳「他不去開會」的假消息，企圖讓羅智強被罷免，這樣的行為也可能觸犯《公職人員選舉罷免法》第104條，意圖使被罷免人罷免案通過，散布謠言或傳播不實之事，可能會吃上刑責。

何元楷說，羅智強在第一時間，給這位側翼機會，在他下面留言，要求他在24小時之內刪文道歉，結果他不刪文不道歉，甚至把羅智強的那則留言刪掉，足以顯示這名側翼就是無視法律，惡意造謠。

「這樣惡劣的造謠行為絕對不能姑息！」何元楷表示，這些人為了政治鬥爭，把良心拋在一旁，不惜造謠抹黑他人，「我對這樣的行為感到非常不齒，對於惡意造謠者，必須要負上法律責任！」

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