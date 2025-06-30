粉專揭2熱帶擾動有增強趨勢　鄭明典：條件有利颱風發展

▲兩個熱帶擾動未來幾天都有進一步增強的趨勢。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）



生活中心／台北報導

民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼文指出，目前西北太平洋上有一個大低壓帶，當中包含兩個熱帶擾動，兩者未來幾天都有進一步增強的趨勢。前中央氣象局局長鄭明典則貼文分析，風切條件逐漸轉為有利颱風發展的情況，有季風槽建立，加上垂直風切減弱，「接下來要準備觀察颱風了！」

「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼文指出，隨著太平洋高壓勢力略微北抬與西擴，讓出低緯度的活動空間，目前西北太平洋上有一個大低壓帶，當中包含98W及99W兩個熱帶擾動，未來幾天都有進一步增強的趨勢。

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貼文指出，熱帶擾動99W預期將先往北移動，之後再轉向東北；熱帶擾動98W以沿著低壓帶環流往東北移動機率較高，但若99W提早北上，且低緯度副熱帶高壓強勢西伸，與在東海上空的太平洋高壓連結，將使99W往西移動，但這個路徑機率較低。整體來說，這兩個熱帶系統未來直接影響台灣的機率不高。

▲由南海到菲律賓海，有季風槽再度建立。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）



前氣象局長鄭明典在臉書貼文表示，在台灣南方，由南海到菲律賓海，一支季風槽再度建立。太平洋高壓明顯分成東、西兩段，西段通常變異度較大，要以動態的角度觀察（西段有人稱為小笠原副熱帶高壓）。

鄭明典貼出垂直風切圖指出，台灣東側廣大的洋面，代表強風切的黃-紅色系範圍越來越小，主要是中等風切的綠色系和弱風切的藍色系，所以風切條件逐漸轉為有利颱風發展的情況，「有季風槽建立，加上垂直風切減弱，接下來要準備觀察颱風了！」

他也提到，日本預測，颱風會傾向於往日本方向，要好好觀察。

▲台灣東側廣大的洋面，風切條件逐漸轉為有利颱風發展的情況。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

中央氣象署指出，近期南海至菲律賓東方海面為一大低壓帶，有利於熱帶系統發展，但其發展強度、位置及個數有較大不確定性，氣象署將持續密切觀察低壓帶內熱帶系統發展動態。