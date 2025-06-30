　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

粉專揭2熱帶擾動有增強趨勢　鄭明典：條件有利颱風發展

▲▼颱風分析。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲兩個熱帶擾動未來幾天都有進一步增強的趨勢。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

生活中心／台北報導

民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼文指出，目前西北太平洋上有一個大低壓帶，當中包含兩個熱帶擾動，兩者未來幾天都有進一步增強的趨勢。前中央氣象局局長鄭明典則貼文分析，風切條件逐漸轉為有利颱風發展的情況，有季風槽建立，加上垂直風切減弱，「接下來要準備觀察颱風了！」

「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼文指出，隨著太平洋高壓勢力略微北抬與西擴，讓出低緯度的活動空間，目前西北太平洋上有一個大低壓帶，當中包含98W及99W兩個熱帶擾動，未來幾天都有進一步增強的趨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文指出，熱帶擾動99W預期將先往北移動，之後再轉向東北；熱帶擾動98W以沿著低壓帶環流往東北移動機率較高，但若99W提早北上，且低緯度副熱帶高壓強勢西伸，與在東海上空的太平洋高壓連結，將使99W往西移動，但這個路徑機率較低。整體來說，這兩個熱帶系統未來直接影響台灣的機率不高。

▲▼天氣分析。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

▲由南海到菲律賓海，有季風槽再度建立。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

前氣象局長鄭明典在臉書貼文表示，在台灣南方，由南海到菲律賓海，一支季風槽再度建立。太平洋高壓明顯分成東、西兩段，西段通常變異度較大，要以動態的角度觀察（西段有人稱為小笠原副熱帶高壓）。

鄭明典貼出垂直風切圖指出，台灣東側廣大的洋面，代表強風切的黃-紅色系範圍越來越小，主要是中等風切的綠色系和弱風切的藍色系，所以風切條件逐漸轉為有利颱風發展的情況，「有季風槽建立，加上垂直風切減弱，接下來要準備觀察颱風了！」

他也提到，日本預測，颱風會傾向於往日本方向，要好好觀察。

▲▼天氣分析。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

▲台灣東側廣大的洋面，風切條件逐漸轉為有利颱風發展的情況。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

中央氣象署指出，近期南海至菲律賓東方海面為一大低壓帶，有利於熱帶系統發展，但其發展強度、位置及個數有較大不確定性，氣象署將持續密切觀察低壓帶內熱帶系統發展動態。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
382 1 9137 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黑貓女捅殺男同事！知情者揭林口站如「壓力鍋」
快訊／黑貓物流車上「垃圾塞滿」照片曝光
快訊／新竹綠世界前「遊覽車翻覆」　駕駛搶救無效宣告死亡
9刀刺死新創夥伴　雲云董座認罪：無期徒刑也接受
快訊／臉書遭數發部重罰1500萬　Meta回應了
曾入選未來之星！　味全龍探花相中「唯一旅外」黃暐傑
快訊／資深黑貓女捅死男同事　冷回「4個字」遭移送建請聲押

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

粉專揭2熱帶擾動有增強趨勢　鄭明典：條件有利颱風發展

出國旅遊忘做1事！她「腿麻指甲發黑」嚇壞　醫示警：恐心梗截肢

出國累爆「一定要壞壞？」　兩派吵翻：去外面老公不一樣了

結婚15年還每天讓老婆愛上他一次？網友看完都羨慕了！這些日常小舉動才是真愛的證明

曾被撞、被砍！疲老闆爆「老婆跟多男有不正當關係」　公開3人全名

明天高溫飆37度防午後雷雨　周四不排除有熱帶低壓生成

【廣編】暑假最好玩 ! 麗寶樂園精靈降臨、粉色系沙灘登場　會員免費升等海陸空3選2

冷凍雞蛋不只省空間！網傳「保存簡單、蛋味超升級」日本人教你正確凍法

太陽下騎車30分鐘！婦人「熱到橫紋肌溶解」…急性腎衰竭住院

LINE「免費超美字體」！手機、電腦版步驟一次看

張清芳催歌王：走快一點　呂士軒小跑步上台

李玖哲自信不用提詞機　下秒糗改口：還是要啦＞＜

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

頭髮太乾被誤認成鳥巢　友笑：是韓國太乾了XD

Energy摘金！坤達險缺席　Toro認：本來氣他不能來

【代罪羔羊...】被冒用身分證租車犯罪 苦主無奈炭：人生從此失控

小S愛女Lily辦畫展「半夜想大S爆哭」　許老三現身力挺！暴風抽高成少女

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

【超羨慕】李珠珢主動討抱抱+摸鼻殺 富藍奇直接斷線石化XD

河智媛見記者拿麥手狂抖　暖扶3分鐘：你還好嗎？

粉專揭2熱帶擾動有增強趨勢　鄭明典：條件有利颱風發展

出國旅遊忘做1事！她「腿麻指甲發黑」嚇壞　醫示警：恐心梗截肢

出國累爆「一定要壞壞？」　兩派吵翻：去外面老公不一樣了

結婚15年還每天讓老婆愛上他一次？網友看完都羨慕了！這些日常小舉動才是真愛的證明

曾被撞、被砍！疲老闆爆「老婆跟多男有不正當關係」　公開3人全名

明天高溫飆37度防午後雷雨　周四不排除有熱帶低壓生成

【廣編】暑假最好玩 ! 麗寶樂園精靈降臨、粉色系沙灘登場　會員免費升等海陸空3選2

冷凍雞蛋不只省空間！網傳「保存簡單、蛋味超升級」日本人教你正確凍法

太陽下騎車30分鐘！婦人「熱到橫紋肌溶解」…急性腎衰竭住院

LINE「免費超美字體」！手機、電腦版步驟一次看

兄弟首輪蔡琞傑目標三年升一軍！高速公路感受象迷震撼力

網美仙塔律師被逮　李怡貞驚：最近太多年輕律師被詐團吸收了吧

莫忘初心！　教育部不該忘記對偏鄉的神聖承諾

連晨翔當爸認了戲路會改變！　喊話劉品言「尊重另一半」高調放閃

新店罷團爆內部紛爭「切割領銜人」吳柏瑋：信任已蕩然無存

台鋼測試獲洪總提點　韋宏亮狀元瞬間「心跳很快」下半季他可以！

Hyundai N部門不放棄燃油車！將推油電、增程版動力擴大陣容

快訊／抱怨車髒被殺！黑貓物流車上「垃圾塞滿」照曝光

黑貓女捅殺男同事！知情者揭林口站如「壓力鍋」　同事互動內幕曝

近雙捷預定地！台中太平「首座社宅」動土　4年後完工

李玖哲自信不用提詞機　下秒糗改口：還是要啦＞＜

生活熱門新聞

胰臟癌末期「準備辦後事」　他靠三招殺光癌細胞

汽車隔熱紙透光率「前擋70%、前側窗40%」　明年新車強制納管

記憶變差有救了！每天按摩這處5分鐘就有用

鄧佳華戀愛了　交往2個月！女友身分曝光

今「一年一度天貺日」玉帝開天門　吃1物貴人福氣到

可能有雙颱！　模擬路徑曝

丈夫堅持插管！妻手顫抖寫下「別救了」

女童跳肚皮舞！服裝側面「從頭開到腳」挨批

疲老闆爆「老婆跟多男有不正當關係」

超乖新人被電爆「1句話退群組」！同事傻了

即／作家王浩一驚傳辭世！享壽68歲

女司機持刀刺殺男同事　黑貓宅急便：全力協助家屬處理

防心肌梗塞奪命！有8症狀「快停車求救」

肥前屋歇業原因曝！不是因為租金問題

更多熱門

相關新聞

政府7月上路「9新制」一次看　軍人優先登機、提高職災死亡慰問金

政府7月上路「9新制」一次看　軍人優先登機、提高職災死亡慰問金

行政院長卓榮泰今（30日）宣傳7月即將上路的9項新制，包含「國際線航班，現役軍人優先登機」、「室內家貓，免強制施打狂犬病疫苗」、「提高職業災害死亡勞工家屬慰問金額度至20萬元」、「新增濱海鄉鎮風力預報，提供更細緻強風預警資訊」、「護照效期不足6個月且未遺失者，開放線上申辦」等措施，卓榮泰也喊話，歡迎大家多多分享7/1新制圖卡，讓身邊的親朋好友都能了解政府新措施。

榕江三天「降46個西湖」　全市泡在泥水中

榕江三天「降46個西湖」　全市泡在泥水中

挑戰今年最高溫　恐破38℃時間曝

挑戰今年最高溫　恐破38℃時間曝

可能有雙颱！　模擬路徑曝

可能有雙颱！　模擬路徑曝

今雨最大地區曝　本周颱風生成機率高

今雨最大地區曝　本周颱風生成機率高

關鍵字：

颱風熱帶擾動風切季風槽氣象

讀者迴響

熱門新聞

快訊／2刀殘殺男同事！黑貓宅急便女員工正面曝

即／「仙塔律師」遭逮！涉幫詐團洩密洗錢　

胰臟癌末期「準備辦後事」　他靠三招殺光癌細胞

5天前媽媽辭世！金鐘主持人王浩一驟逝

汽車隔熱紙透光率「前擋70%、前側窗40%」　明年新車強制納管

伊朗宗教領袖下令追殺川普！極刑內容曝

YTR小象道歉了！　認「情緒控管沒做好」：真心向大家道歉

記憶變差有救了！每天按摩這處5分鐘就有用

鄧佳華戀愛了　交往2個月！女友身分曝光

菜鳥出國玩她代班　資深黑貓女遭公開洗臉怒奪命

黑貓送貨員抱怨：車內弄很髒！遭女同事捅死　留下妻與2兒

黑貓送貨員妻淚曝「剛全家出國玩回來」：第1次也是最後1次

野牛墜89度高溫泉　鏡頭前活活煮死

八仙塵爆滿10年「男星被逼換假逃死劫」！

館長直播喊：台灣人性命由大陸14億同胞決定

更多

最夯影音

更多

張清芳催歌王：走快一點　呂士軒小跑步上台

李玖哲自信不用提詞機　下秒糗改口：還是要啦＞＜

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

頭髮太乾被誤認成鳥巢　友笑：是韓國太乾了XD

Energy摘金！坤達險缺席　Toro認：本來氣他不能來

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面