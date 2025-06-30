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川普狠課25%關稅警告蘋果、三星！引手機零組件商恐慌　衝擊出貨量

▲▼ iPhone 16e,iPhone16e 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲一旦川普決定針對手機課徵關稅，則恐將對蘋果和零組件供應商造成巨大衝擊。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普向各國祭出對等關稅政策，緩衝期距今只剩不到10天。川普更公開警告蘋果與三星電子等智慧型手機大廠，若不將產線遷回美國，則未來向美國出口手機時，將面臨至少25%的關稅。如今，南韓業界人士透露，美國商務部即將於當地時間30日針對智慧型手機祭出關稅政策，導致手機零組件廠商憂心忡忡。

南韓智慧型手機業界人士向韓媒《News1》透露，美國商務部預計於當地時間30日起向所有進口智慧型手機和電子產品的製造商，針對每個品項課徵至少25%以上的關稅。而先前川普就曾於5月26日向蘋果和三星電子公開警告，表示預計在6月底開始課徵關稅。

一旦川普政府開始對蘋果、三星電子所生產的智慧型手機課徵進口關稅，不僅將影響兩間公司的手機出貨量，更對蘋果、三星電子手機的零組件製造供應商造成嚴重衝擊，受到重創的4間零組件製造供應商包括三星顯示（Samsung Display）、LG顯示（樂金顯示公司，LG Display）、三星電機、伊諾特股份有限公司（LG Innotek）。

▲▼據傳美國總統川普打算今年下半年出訪中國。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普打算針對進口的智慧型手機課徵25%以上關稅。（圖／達志影像／美聯社）

其中三星顯示與LG顯示負責生產OLED面板，而三星電機與伊諾特則負責生產手機相機模組（CameraModule）。由於這4間公司在美國境內並未設廠生產，與汽車、家電等廠商不同，加上大量仰賴像蘋果和三星電子出口手機零組件，因此一旦川普政府開始課徵25%以上關稅，預估將面臨巨大衝擊。

全球科技市場研究公司「Counterpoint Research」曾於本月4日，針對今年全球智慧型手機出貨量成長率進行分析，面臨川普對等關稅造成市場不穩定等影響，其成長率從原本預估的4.2%下探至1.9%，三星電子出貨量成長率從原本的1.7%跌至持平，而蘋果則從原本的4%下跌至2.5%。

南韓手機業界人士分析，儘管蘋果的iPhone 16庫存可能不會受到川普關稅政策影響，然而一旦關稅政策持續至9月，恐將對即將上市的iPhone 17系列造成打擊，目前仍需持續觀望。

▲▼ S25,SAMSUNG S25,三星 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲三星電子智慧型手機全球出貨量成長率恐下跌至持平 。（圖／記者蘇晟彥攝）

三星電機生產供應的零組件包括積層陶瓷電容器（MLCC）、手機相機模組、半導體基板，其核心客戶為蘋果、三星電子，而伊諾特總銷售量的80%以上更是仰賴蘋果。

報導分析，一旦川普政府決定實施智慧型手機進口關稅，若是蘋果、三星電子決定調漲產品售價，雖然上述零組件商無須承擔成本上漲風險，但可能面臨全球手機需求萎縮；至於蘋果、三星電子若決定凍漲產品價格，則零組件供應商恐面臨削價競爭，必須承擔成本上漲的痛苦。

另外，川普政府預告的25%對等關稅談判緩衝期即將於7月8日結束。對此，三星電機代表理事兼社長張悳鉉向記者透露，「從中長期來看，若有需求，則不排除考慮實施重組供應鏈等各種方案。」

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