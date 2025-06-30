南韓首爾名勝古蹟「不明原因」起火自燃　消防隊破壞屋頂滅火

▲首爾市城北區名勝古蹟「城北洞別墅」30日中午起火燃燒。（圖／城北區廳）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾市城北區一座興建於朝鮮王朝晚期的名勝古蹟「城北洞別墅」，今（30）日中午起火燃燒，導致該棟木造建築的梁柱嚴重毀損，由於起火點位於木造建築的屋頂，消防隊只好破壞屋頂進行滅火，目前尚未傳出人員傷亡。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，位於南韓首爾市城北區的名勝古蹟「城北洞別墅」，其園區內的傳統木造韓屋「松石亭」於30日中午12時45分（台灣時間上午11時45分）起火，該棟木造建築興建於1950年代，消防當局緊急派出15輛消防車、66名消防員前往滅火，目前尚無法得知起火原因。

由於屋頂磚瓦起火，消防隊只好採取破壞屋頂的方式滅火，火勢於下午1時20分大致被撲滅。

消防當局與南韓國家遺產廳指出，城北洞別墅松石亭的梁柱嚴重焚燒，而由於起火點位在屋頂內部磚瓦上端，因此消防隊採取「破壞滅火」之方式，認為必須強拆屋頂滅火，之後獲得國家遺產廳的批准，才採取進一步的滅火措施。

據悉，城北洞別墅又被稱為「城樂園」，大約於朝鮮王朝高宗時期（19世紀）由宦官黃允明興建，1884年甲申政變時曾供明成王后閔氏前往避難，不僅是朝鮮時代頗具代表性的別墅莊園，更是以韓國傳統庭園之形勢保存至今的自然遺產。