高雄育兒大補丸！「生一胎領3萬」門檻降低　產檢到托育都補助

▲催生大補丸！高雄市政府推出產檢到托育一系列補助。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

為鼓勵民眾生育並減輕育兒負擔，高雄市政府推出生育津貼，生父或生母設籍高雄滿1年，生一胎就能領3萬元，不過考量懷孕周期，社會局宣布，7月1日起縮短設籍時間為10個月，且為避免孩子早產、設籍時間不足無法領取，也可認定原預產期發放補助金。《ETtoday新聞雲》整理高雄從產檢到托育的相關補助，新手爸媽快存下。

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▲「好孕行得通」提供符合資格的孕婦價值5040元產檢交通券。（圖／記者許宥孺翻攝）



高雄市政府採取多元化育兒支持策略，從準媽咪到誕下新生兒都有相關補助可申領。設籍高雄市的孕婦前往醫療院所產檢、產後回診、寶寶接種疫苗，可使用「好孕行得通」乘車補助。市府提供28趟次的180元乘車券，總計5040元，今年5月起全面轉型為電子幣，孕媽咪取得健康手冊後，可於院所現場、社會局網站申請。





▲7月1日起，高雄生育津貼從優認定。（圖／高雄市政府提供）

生育津貼部分，舊制是父或母須設籍高雄1年。社會局表示，為避免胎兒早產，導致設籍時間不足無法領取，修法增訂新生兒為早產兒家庭，可依預產期推算設籍時間領取生育津貼，新制將於2025年7月1日起施行。

▲父母可選擇領取3萬元生育津貼，或選擇坐月子到宅服務。（圖／高雄市政府提供）

除了「生育津貼」每胎3萬外，社會局也推出「坐月子到宅服務」，第一胎提供120小時、第二胎提供160小時、第三胎以上提供240小時，換算服務價值3萬至6萬元。新手父母可以在生育津貼、坐月子到宅服務中2選1請領服務津貼，但為照顧經濟弱勢族群，中、低收入戶可同時申領2項補助。

▲中央推出每月育兒津貼以及托育補助二選一，高雄市政府再加碼。（圖／高雄市政府提供）



另外，中央「0至6歲國家一起養」政策，家長可選擇「自行照顧」或是「托育補助」二擇一。自行照顧未滿2歲兒童可每月申領育兒津貼；若選擇托育補助，則是3歲以下幼童適用，除了有中央補助外，高雄市政府再加碼。

以第一胎為例，自行照顧每月可補助5000元。若送托公立托育中心則有每月7000元的中央公共化托育補助。送托準公共居托人員(保母)或托嬰中心的家庭，中央每月補助1萬3000元，新手爸媽可自行在家線上申請津貼補助。

在托育方面，自2023年起高雄推出加碼補助，送托準公共保母加碼日間托育1600元，中央、高雄補助合計可領1萬4600元；若送托準公共托嬰中心，高雄加碼補助2500元，中央、地方補助合計1萬5500元，大大減輕育兒負擔。

社會局表示，市府擴建公共托育設施，公共托嬰機構預計在2026年達到85處，多處社會住宅同步規劃托育機構設置，持續提升高雄市公共托育服務量能。盼在津貼補助與完善托育服務雙管齊下，家長依據自身需求，選擇最適合的育兒支持方案。

