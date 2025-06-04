孩童騎YouBike摔斷牙業者不賠還求償　北市交通局允改善

▲北市議員許淑華接獲陳情，有孩童騎YouBike摔斷牙業者不賠還求償，對此，北市交通局允改善。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市的公共自行車系統YouBike 發達，廣受民眾歡迎與使用。但北市議員許淑華日前質詢指出，4月時有孩童騎YouBike 時受傷，不僅未獲公共自行車傷害險理賠，還被索賠車損。她認為，保險僅針對死亡、失能及住院理賠，未將最常見的受傷納入，對民眾缺乏保障。對此，交通局長謝銘鴻允諾與產險公會、微笑單車溝通，擴大理賠範圍。

許淑華指出，今年4月初收到家長陳情，有孩童騎YouBike時疑因車輛鏈蓋破損，導致鞋帶被捲入而摔車飛出，孩子牙齒受傷的照片觸目驚心。經深入了解後，發現案發後廠商竟認定破損是孩子造成，聯繫家長要求賠償。

但許淑華說，查閱YouBike營運契約第21條，廠商負擔費用與事項，發現僅要求管理與維護，並未明定檢修頻率。根據消保官說法，依消保法第7條第1項規定，企業主張商品符合安全性者，要負舉證責任，「也就是說，除非廠商拿出車輛租借前照片、定期檢查資料佐證，否則不該把損壞責任推到孩子頭上」。

許淑華還發現，從112年到114年3月間，YouBike事故多達1154件，但保險理賠件數卻只有193件，僅16.7%且理賠態樣僅有「造成被保險人死亡、失能及住院」，最常見的「受傷非住院」反而未被納入保障。

對此，交通局長謝銘鴻也認為，廠商面對市民這種態度不好，允諾一個月內研議明文增加檢修頻率，並與產險公會、微笑單車溝通擴大理賠範圍，增列非住院受傷理賠態樣。