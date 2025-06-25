花蓮市長魏嘉彥出擊　全台走透透邀訪拼觀光復甦

▲花蓮市長魏嘉彥的努力邀訪展現成果，日前頭城鎮及南投國信鄉均率團來花蓮參訪。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為重振受0403地震衝擊後的花蓮觀光產業，市長魏嘉彥展日前積極向全台各地政府機關發送花蓮觀光摺頁與邀請函，誠摯邀請各縣市將機關相關的觀摩考察活動安排在花蓮。魏嘉彥也於四月親自拜訪南投縣長許淑華與桃園市長張善政，期盼透過地方首長的影響力，號召更多單位實際走進花蓮，帶動地方觀光消費與產業活絡。

▲▼市長魏嘉彥充當導遊，陪同遊花蓮東大門夜市。

魏嘉彥表示，花蓮以觀光立縣，不僅擁有得天獨厚的自然景觀，更有豐富多元的族群文化，都是花蓮重要的文化資產。但0403地震重創花蓮旅遊信心，為此希望藉由邀請各地朋友重新踏上花蓮土地，以實際行動支持花蓮觀光。

魏嘉彥的努力已逐漸開花結果，日前宜蘭縣頭城鎮長蔡文益便率領調解會等五個委員會，特地選擇花蓮作為本年度的觀摩參訪地點，展現對花蓮觀光的具體支持；而南投縣國姓鄉代表會主席賴權藝也親自帶領當地的長壽社區發展協會成員來到花蓮，而魏嘉彥也充當一日導遊，陪同賴權藝主席和協會成員一遊花蓮東大門夜市。

魏嘉彥強調，花蓮正在重建與復甦的道路上，我們誠摯邀請全國各機關單位來到花蓮舉辦各類交流與觀摩活動，用行動支持花蓮、感受花蓮的美。我們相信，每一位來訪的朋友，都是花蓮最堅強的後盾。

魏嘉彥誠摯邀請大家在這個夏天再次走進花蓮，不僅支持在地觀光，也親身感受花蓮的堅韌、熱情與多元魅力。