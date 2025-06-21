前北市科長「闖紅燈」硬上警車！ 遭判刑下場曝光

▲前北市科長「闖紅燈」硬上警車遭判拘30天，緩刑2年。（圖／記者黃宥寧攝）

文／中央社

時任北市市場處公有零售市場科長許姓男子騎乘YouBike涉闖紅燈遭攔查，過程中不配合、咆哮，並涉擅自坐上警車。士院今天依妨害公務執行罪判處拘役30天，緩刑2年，可上訴。

士林地方法院判決指出，許男於民國113年12月26日騎乘YouBike行經台北市大同區延平北路2段與民權西路口時涉闖紅燈，警方攔查時，許男拒絕配合警方查證身分，警方支援人力到場後，向其說明執法依據，示意配合，但許男仍多次抗拒。

警方欲將許男帶回派出所查證身分，許男指稱心臟不適，警方遂通知救護車協助就醫，經警方透過警政系統及健保卡資料確認其身分，當場開立舉發單，但許男拒絕簽收，且一再對員警及救護人員咆哮。

員警開單完畢後，許男涉擅自打開警車右後車門，逕自坐上警車後座，警方多次要求下車，許男仍拒絕配合，僵持約40秒。

法官審酌，許男漠視國家公權力行使，行為應予非難，念及其犯後坦承犯行，犯後態度尚可，並考量其犯罪動機、手段、所生危害，依妨害公務執行罪量處拘役30天，若易科罰金以新台幣1000元折算1天，緩刑2年，須支付公庫1萬元，可上訴。