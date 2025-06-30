幕後／中共雙航母「跨島鏈施壓」　企圖將戰略縱深擴至第三島鏈

▲山東號（上）、遼寧號（下） 。（圖／日本防衛省）



記者陶本和／台北報導

針對近二個月以來，中共解放軍的雙航母船團，遼寧號與山東號在第一島鏈、第二島鏈間，執行「跨島鏈施壓」，實施各種海空聯合作戰、反潛反艦、模擬攻擊，甚至有極具危險性的空中接近行為。國安官員表示，解放軍相關的部署規模及演訓範圍，超過A2AD（反介入/區域拒止）的必要，更遠超過中國的國土防衛的必要，有明顯展現可以將戰略縱深擴展至第三島鏈，並形成宰制性力量的戰略意圖。

中共雙航母遼寧、山東號 執行「跨島鏈施壓」

國安人士指出，自5月19日起，中共解放軍的遼寧號、山東號航母船團開始執行「跨島鏈施壓」，一直到6月25日，才陸續返回母港。

執行樣態上，該人士說，解放軍是自5月19日開始，分別由多艘的各型作戰艦、補給艦，逐次加入兩個航母編隊。首先，在5月19日至25日間，遼寧艦船團分別在黃海、東海進行戰機起降、海上巡航、跟監及模擬攻擊外機、外艦。

另外，在6月6日、7日間，還發生軍機過度接近日本反潛機的事件，日方也有表達抗議；截至遼寧號航母團船返港前，也就是6月24日，都一直是長時間在第一島鏈、第二島鏈之間進行各項演訓。

至於山東號船團，則是由菲律賓東北至日本西南諸島周邊，進行類似上述的演訓，並在前天穿過巴林塘海峽返回南海，也是在上週才返回到母港。

國安官員透露，解放軍這一系列的操演，其中包括演練封鎖全島鏈海空交通線，以衝突邊緣的態勢對各方施壓，演訓地點涵蓋東海、黃海與南海，並穿出第二島鏈，或在一、二島鏈間實施各種海空聯合作戰、反艦反潛、模擬攻擊，一直到極具危險性的空中接近。

他表示，這些動作都明顯是以某種極限、衝突邊緣的態勢，給予周邊區域各方高度的安全壓力，並試圖讓受壓力的各方改變某些對中國的政策，包括與其他各方安全上的協力合作。

首次穿越島鏈 戰略縱深意圖擴至第三島鏈

對於中共解放軍這次長達2個月的大規模軍事行動，國安官員表示，這是首次穿越島鏈，戰略意涵上是要凸顯宰制島鏈能力與突出絕對存在感的戰略意圖。

該位官員說，解放軍相關的部署規模及演訓範圍，超過A2AD（反介入/區域拒止）的必要，更是遠超過中國的國土防衛的必要，有明顯展現可以將戰略縱深擴展至第三島鏈，並形成宰制性力量的戰略意圖。

官員指出，在香格里拉論壇之後，美國、歐盟等多國才陸續提醒注意中國在印太的軍事擴張帶來的威脅時，中國則是更意在凸顯他們在印太區域的絕對存在必要。

這位官員認為，北京是在極力對抗所有民主國家的集結，包括他們在6月12、18日，陸續有英國等國的軍艦，在台海自由航行後，解放軍隨即在19、20日以「戰備警巡」為名，出動數十架軍機在台灣的周邊騷擾。

他說，近期中國的這些行為，很明顯是在中東情勢緊張的同時，企圖以在印太的軍事投射，為中國的友方，好比伊朗緩和壓力。

至於這次也不同於以往的部分，國安官員指出，在南韓抗議中國在黃海設置大型的構造物後，日本也在近期，抗議中國在東海設置大型構造物，而且地點也是在日本跟中國的「中間線」位置，這與南韓的狀況是一樣。他表示，這印證了近來中國有試圖加速把黃海、東海，當然還有台海、南海，都「內海化」的政策。