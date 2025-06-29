　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸「首次」釋出殲-16驅離外機畫面　平行卡位＋紅外彈驅離P-8A

記者任以芳／綜合報導

大陸《央視》國防軍事頻道《礪劍》27日釋出最新畫面，首次公開殲-16戰機驅離，闖入大陸領海線的外機P-8A反潛巡邏機真實影像，清楚可見紅外彈壓迫出擊，在高空閃爍的畫面，但未提及地點在哪裡，以及挑釁的外機是哪一個國家。

《央視》CCTV7國防軍事頻道27日播出《礪劍》節目，網路簡介內容稱，「隨著解放軍裝備性能和戰鬥力不斷提升，應對外軍挑釁的方法越來越多，對挑釁行爲的反制手段也逐步升級」，並且首次公開解放軍空軍殲-16攔截P-8A真實影像，刻意展示雙機起飛、平行卡位、紅外彈出擊等畫面。

▲▼ 央視國防軍事頻道《礪劍》「首次」公佈殲-16驅離外機的全程影像 。（圖／翻攝 央視軍事頻道）

▲央視國防軍事頻道《礪劍》「首次」公佈殲-16（右）驅離外機的全程影像 。（圖／翻攝 央視軍事頻道）

節目安排訪問當時執行任務飛官，反潛巡邏機空軍航空兵某旅張佔方說，「就是當時外機低空飛過來的，不是特別守規矩，近乎垂直90度，衝闖我們的領海線。」

此時，畫面切換對方P-8A反潛巡邏機畫面，但刻意打上馬賽克，沒有顯示是哪一個國家。張佔方同袍此時也說，「上面兩層雲，任務很艱鉅。來了，它過來了，上去攔它！」

畫面又顯示示，張佔方駕駛的殲-16戰機解放軍請示「平行卡位」，確認戰術後，戰績開始平行卡位加上紅外彈壓迫出擊。

張佔方回憶當時，「它正側方或稍靠前一些，讓它能直觀地看到我，逐漸地向它壓坡度、縮小間隔，逼迫它遠離我們的領海線。我做完這個動作以後，它改變方向，結果它持續做了一個盤旋，對著我們的領海線又過來了。」

▲▼ 央視國防軍事頻道《礪劍》「首次」公佈殲-16驅離外機的全程影像 。（圖／翻攝 央視軍事頻道）

▲殲-16使用紅外彈外逼，對外機P-8A反潛巡邏機進行警告驅離。（圖／翻攝 央視軍事頻道）

此刻，解放軍塔台以中英文發出警告，「你已接近中國領空，請立即離開，否則後果自負。」接著戰機開始紅外彈加上外逼。

「面對強敵對手，腰桿子不能彎，腿肚子不能抖。」張佔方接受訪問時還說，「在那個時候沒有其他任何想法，只有一個念頭就是要把它趕出去！」

大陸軍事專家曹衛東分析，大陸海岸線非常長，殲-16是重型戰機，油料非常足，可以根據任務的需要，搭載對海對陸攻擊的導彈，可以掛載對空目標打擊的導彈，面對P-8A反潛巡邏機飛機的干擾，殲-16、殲-15、殲-10可以警告驅離。

曹衛東也解釋三步驟流程，先用國際公共頻道進行警告驅離。「但是有些國家帶有挑釁性，可能沿著領海線走，此時可以飛機可以起飛跟他平行一起飛，如果對方往裡面貼，我們可以靠近，警告他、驅離他。」

「如果他進入了我們的領海、領空，就是另外一回事，警告無效之下，可以去開火射擊，比如說從對方的機翼或者機腹下方去警告，這是一種非常嚴重的警告。」曹衛東說。

曹衛東進一步指出，如果打開火控雷達，對方只要被照射就會發出警報，知道有導彈要打過來。一般飛機在這種情況下，不會繼續進行挑釁。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
431 2 2080 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台男長度出爐！　最新GG尺寸「贏韓輸日」
五月天大巨蛋首組嘉賓是Energy　阿信當場放冷箭
感謝統一獅給機會　髙塩將樹不在意加薪
不是保健品！研究：每天吃「一類食物」讓大腦年輕11歲
《麻辣鮮師》女星移居台東2年　認「孤單吃力」
陳傑憲沒去開球留隊奪冠　直呼「不覺得這是安排好的嗎？」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸「首次」釋出殲-16驅離外機畫面　平行卡位＋紅外彈驅離P-8A

貴州遇「30年最大洪水」　村超足球場成重災區

陸女遭洪水沖入停車場　瘋狂游泳「吊掛消防管」撿回一命

光緒三十年「大金榜」長這樣！　考生查分數榜單長20公尺

張家界「百億元古城」淪空城！每年狂虧10億「只有停車場賺錢」

陸翁吃自製榨菜「暈倒發紫」　送醫發現「亞硝酸鹽中毒」

每天狂抽2包煙「眼前一黑」　陸男體內取出「雞腳」斑塊

解放軍3校掛牌　信息支援部隊工程大學落戶武漢

廣州50白衣人「凌晨夜行」　神秘「辟穀」嚇壞路人

陸可口可樂博物館「60歲禁入」　網揭原因：不算年齡歧視

偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌

【請專心騎車】阿伯見「內衣騎士」狂比不明手勢！　網笑揭殘酷真相

缺一不可！坤達：我趕到了　Energy自嘲「再就業男團」

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

【帥呆了】正妹入伍海軍陸戰隊霸氣剪長髮XD

河智媛見記者拿麥手狂抖　暖扶3分鐘：你還好嗎？

【超羨慕】李珠珢主動討抱抱+摸鼻殺 富藍奇直接斷線石化XD

東海同框「西海」韋禮安 連銀赫也認證：像兄弟！

汪東城自認像GAY　「不能男生女相嗎」

【海蟑螂也想拍婚紗？】新娘崩潰尖叫狂踩牠攝影師不救

陸「首次」釋出殲-16驅離外機畫面　平行卡位＋紅外彈驅離P-8A

貴州遇「30年最大洪水」　村超足球場成重災區

陸女遭洪水沖入停車場　瘋狂游泳「吊掛消防管」撿回一命

光緒三十年「大金榜」長這樣！　考生查分數榜單長20公尺

張家界「百億元古城」淪空城！每年狂虧10億「只有停車場賺錢」

陸翁吃自製榨菜「暈倒發紫」　送醫發現「亞硝酸鹽中毒」

每天狂抽2包煙「眼前一黑」　陸男體內取出「雞腳」斑塊

解放軍3校掛牌　信息支援部隊工程大學落戶武漢

廣州50白衣人「凌晨夜行」　神秘「辟穀」嚇壞路人

陸可口可樂博物館「60歲禁入」　網揭原因：不算年齡歧視

家樂福慶統一獅封王　7／8前逾200件商品買1送1

Energy差點不能當嘉賓！　阿信內幕全說了：沒得獎就取消

雄鷹5成勝率、第3名收官　洪總拍拍手盼季後賽：不是不可能

才剛拿金曲獎...五月天大巨蛋首組嘉賓是Energy：再就業不容易

林書豪下季是否再戰？　林書緯公開喊話攜手拚第3冠

悍將上半季最後一週5勝1敗收尾　陳仕朋壓陣奪勝迎下半季

宜蘭最新親子景點！全台首座床墊樂園　5關卡大打枕頭戰

胡金龍引退年有季後賽可以打　髙塩將樹撐起牛棚功勞大

台鋼連勝兄弟　上半季終戰挑戰5成勝率成功

北影3鮮肉男星上空奔跑！　導演狂讚他「有性感胸毛」巨肌照曝光

【2歲兒子的真心發問】父子聊髮型下秒爸爸被兒子吐槽！

大陸熱門新聞

張家界100億元打造古城！只有停車場賺錢

小米前總監傳包養200女簽變態合約　高層：食堂切菜的

50白衣人深夜詭異「列隊行走」！邪門畫面嚇壞

清大女碩士轉行當紋繡師！月收驚人母親卻反對

光緒三十年「大金榜」長這樣！

陸可口可樂博物館「60歲禁入」遭質疑

反對犧牲中方利益換取關稅減免　陸商務部回應

男爬進女裝店「脫褲貼地摩擦」　闆娘：不是第1次

每天狂抽2包煙　陸男體內取出「雞腳」斑塊

驢子下體遭戴套　原因竟是遊客檢舉

自燃召回後　陸行動電源大廠「業務停擺」

年邁夫妻扛米供佛　遭嗆：一袋米也想許願

大媽一句「我要去煮飯了」　意外擋下687萬詐騙

陸最強學霸班！全班45人有43人高考逾600分　班導查成績笑到嘴角歪

更多熱門

相關新聞

烏F-16戰機飛官殉職　避居住區來不及逃

烏F-16戰機飛官殉職　避居住區來不及逃

俄羅斯對烏克蘭發動大規模空襲，烏軍證實，一架F-16戰機飛行員在耗盡戰機所有武器擊落7個空中目標之後，飛機受損失去高度，在竭盡全力避開有人居住的區域之後，來不及彈射逃生，32歲飛行員殉職，F-16戰機折損。烏克蘭總統澤倫斯基已下令針對這起事件進行調查。

解放軍3校掛牌　信息支援部隊工程大學落戶武漢

解放軍3校掛牌　信息支援部隊工程大學落戶武漢

解放軍「可襲台飛彈數量」曝光

解放軍「可襲台飛彈數量」曝光

九三閱兵隱身無人僚機可望現身

九三閱兵隱身無人僚機可望現身

九三大閱兵解放軍3部隊首次亮相

九三大閱兵解放軍3部隊首次亮相

關鍵字：

殲16解放軍空軍戰機外機P-8A反潛巡邏機

讀者迴響

熱門新聞

胰臟癌末期「準備辦後事」　他靠三招殺光癌細胞

超乖新人被電爆「1句話退群組」！同事傻了

台男長度出爐！　最新GG尺寸「贏韓輸日」

42歲女星突不適「送醫後身亡」！

鄧佳華戀愛了　交往2個月！女友身分曝光

網友控桃機二航廈有針孔　結果超展開

清潔女工性侵客戶！租屋處綑綁逞慾

《拳願》爆濺血意外

100多國沒得談判！　川普將直接通知關稅稅率：美國想怎麼做都行

今變天！　「下最大」地區曝

記憶變差有救了！每天按摩這處5分鐘就有用

「高空激戰」是真的？空姐曝1時間點3原則

催金曲歌王走快點！張清芳頒獎脫稿引不滿

金曲獎／超市購物「心肌梗塞過世」年僅48歲！他18年後拿獎

《魷魚遊戲3》結局被罵爆！　李政宰看完劇本僵掉

更多

最夯影音

更多

偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌

【請專心騎車】阿伯見「內衣騎士」狂比不明手勢！　網笑揭殘酷真相

缺一不可！坤達：我趕到了　Energy自嘲「再就業男團」

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

【帥呆了】正妹入伍海軍陸戰隊霸氣剪長髮XD

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面