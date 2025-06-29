陸「首次」釋出殲-16驅離外機畫面　平行卡位＋紅外彈驅離P-8A

記者任以芳／綜合報導

大陸《央視》國防軍事頻道《礪劍》27日釋出最新畫面，首次公開殲-16戰機驅離，闖入大陸領海線的外機P-8A反潛巡邏機真實影像，清楚可見紅外彈壓迫出擊，在高空閃爍的畫面，但未提及地點在哪裡，以及挑釁的外機是哪一個國家。

《央視》CCTV7國防軍事頻道27日播出《礪劍》節目，網路簡介內容稱，「隨著解放軍裝備性能和戰鬥力不斷提升，應對外軍挑釁的方法越來越多，對挑釁行爲的反制手段也逐步升級」，並且首次公開解放軍空軍殲-16攔截P-8A真實影像，刻意展示雙機起飛、平行卡位、紅外彈出擊等畫面。

▲央視國防軍事頻道《礪劍》「首次」公佈殲-16（右）驅離外機的全程影像 。（圖／翻攝 央視軍事頻道）

節目安排訪問當時執行任務飛官，反潛巡邏機空軍航空兵某旅張佔方說，「就是當時外機低空飛過來的，不是特別守規矩，近乎垂直90度，衝闖我們的領海線。」

此時，畫面切換對方P-8A反潛巡邏機畫面，但刻意打上馬賽克，沒有顯示是哪一個國家。張佔方同袍此時也說，「上面兩層雲，任務很艱鉅。來了，它過來了，上去攔它！」

畫面又顯示示，張佔方駕駛的殲-16戰機解放軍請示「平行卡位」，確認戰術後，戰績開始平行卡位加上紅外彈壓迫出擊。

張佔方回憶當時，「它正側方或稍靠前一些，讓它能直觀地看到我，逐漸地向它壓坡度、縮小間隔，逼迫它遠離我們的領海線。我做完這個動作以後，它改變方向，結果它持續做了一個盤旋，對著我們的領海線又過來了。」

▲殲-16使用紅外彈外逼，對外機P-8A反潛巡邏機進行警告驅離。（圖／翻攝 央視軍事頻道）

此刻，解放軍塔台以中英文發出警告，「你已接近中國領空，請立即離開，否則後果自負。」接著戰機開始紅外彈加上外逼。

「面對強敵對手，腰桿子不能彎，腿肚子不能抖。」張佔方接受訪問時還說，「在那個時候沒有其他任何想法，只有一個念頭就是要把它趕出去！」

大陸軍事專家曹衛東分析，大陸海岸線非常長，殲-16是重型戰機，油料非常足，可以根據任務的需要，搭載對海對陸攻擊的導彈，可以掛載對空目標打擊的導彈，面對P-8A反潛巡邏機飛機的干擾，殲-16、殲-15、殲-10可以警告驅離。

曹衛東也解釋三步驟流程，先用國際公共頻道進行警告驅離。「但是有些國家帶有挑釁性，可能沿著領海線走，此時可以飛機可以起飛跟他平行一起飛，如果對方往裡面貼，我們可以靠近，警告他、驅離他。」

「如果他進入了我們的領海、領空，就是另外一回事，警告無效之下，可以去開火射擊，比如說從對方的機翼或者機腹下方去警告，這是一種非常嚴重的警告。」曹衛東說。

曹衛東進一步指出，如果打開火控雷達，對方只要被照射就會發出警報，知道有導彈要打過來。一般飛機在這種情況下，不會繼續進行挑釁。