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中共2024黨內發展數據公佈　總黨員1億27萬人...增加108.6萬人

▲中國共產黨建政。（圖／CFP）

▲中國共產黨以黨領政。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

中國共產黨今（30）日公佈2024年黨內統計公報，截至2024年12月31日，黨員總數為1億27.1萬人，較2023年底淨增108.6萬名，增幅為1.1%，發展黨員數則為213.1萬人，其中，具有大專以上學歷者為115.9萬人，佔比54.4％。截至2024年底，申請加入中共者2142.0萬人，入黨積極分子1061.1萬人。

數據顯示，中國共產黨現有基層組織525.0萬個，較2023年底淨增7.4萬個，增幅為1.4%。其中，基層黨委30.6萬個，總支部33.0萬個，支部461.4萬個。

▲中共於寶安縣舉行的第一次黨代表會議。（圖／CFP）

▲中共於寶安縣舉行的第一次黨代表會議。（示意圖／CFP）

依中共黨員的性別、民族和學歷分析，女黨員3099.5萬名，佔黨員總人數的30.9%；少數民族黨員773.4萬名，佔7.7%；大專及以上學歷黨員5778.6萬名，佔57.6%。30歲及以下黨員1227.2萬名，31至35歲黨員1076.4萬名，36至40歲黨員1147.5萬名，41至45歲黨員968.7萬名，46至50歲黨員904.1萬名，51至55歲黨員941.2萬名，56至60歲黨員864.6萬名，61歲及以上黨員2897.3萬名。

中共黨員職業分佈情況為，工人（工勤技能人員）663.9萬名，農牧漁民2614.4萬名，企事業單位、社會組織專業技術人員1639.4萬名，企事業單位、社會組織管理人員1156.3萬名，黨政機關工作人員759.2萬名，學生262.2萬名，其他職業人員784.9萬名，離退休人員2146.9萬名。

在基層組織方面，大陸全國共有中共各級地方委員會3200個。其中，省（區、市）委31個，市（州）委397個，縣（市、區、旗）委2772個；全國9160個城市街道、29607個鄉鎮、121270個社區、486326個行政村已建立黨組織，覆蓋率均超過99.9%。

至於中共機關、事業單位、企業和社會組織黨組織方面，大陸全國共有機關基層黨組織80.0萬個，事業單位基層黨組織100.1萬個，企業基層黨組織160.0萬個，社會組織基層黨組織18.3萬個。

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