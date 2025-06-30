一中商圈15店家連兩天被竊！短褲年輕賊特徵曝　深夜埋伏狂偷

▲一中商圈15間商家28、29日連續遭竊，警方鎖定犯嫌是1名年輕男子。（圖／Threads網友conys_tw提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市北區一中商圈多家商家28、29日連續遭竊，許多店家發現店內商品被偷後，紛紛將訊息PO網，並公布竊嫌模樣，提醒同業注意。警方清查，有15間店家受害，損失金額約10萬元，警方目前已鎖定竊嫌身份，全力追緝。

台中市第二警分局表示，育才派出所28、29日陸續接獲育才南街不同店家報案，稱攤位的現金、商品、手機、平板電腦遭盜竊。

警方調閱監視器發現，犯嫌是一名身穿白色短袖上衣、深色紋路短褲的年輕男子，在凌晨先躲藏在附近商場，利用店家打烊、人員離開賣場後行竊。

警方初步統計，有15間店家遭竊，每家店損失幾千元不等，共損失約10萬元。警方調查，雖有保全人員，但多數店家打烊後僅以布簾簡易遮蔽，未有堅實防盜設施，導致竊嫌有可乘之機。目前警方鎖定特定犯嫌，將全力追緝。

第二警分局長鍾承志呼籲，商場防竊店家這樣做更安心：店舖打烊務必上鎖、避免僅用布簾遮蔽、定期檢查監視系統功能正常、建立商圈聯防，守望相助強化安全，發現可疑人員請立即通報110報案系統，共同打擊犯罪。

