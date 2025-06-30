　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

一中商圈15店家連兩天被竊！短褲年輕賊特徵曝　深夜埋伏狂偷

▲▼ 。（圖／Threads網友conys_tw提供）

▲一中商圈15間商家28、29日連續遭竊，警方鎖定犯嫌是1名年輕男子。（圖／Threads網友conys_tw提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市北區一中商圈多家商家28、29日連續遭竊，許多店家發現店內商品被偷後，紛紛將訊息PO網，並公布竊嫌模樣，提醒同業注意。警方清查，有15間店家受害，損失金額約10萬元，警方目前已鎖定竊嫌身份，全力追緝。

台中市第二警分局表示，育才派出所28、29日陸續接獲育才南街不同店家報案，稱攤位的現金、商品、手機、平板電腦遭盜竊。

警方調閱監視器發現，犯嫌是一名身穿白色短袖上衣、深色紋路短褲的年輕男子，在凌晨先躲藏在附近商場，利用店家打烊、人員離開賣場後行竊。

警方初步統計，有15間店家遭竊，每家店損失幾千元不等，共損失約10萬元。警方調查，雖有保全人員，但多數店家打烊後僅以布簾簡易遮蔽，未有堅實防盜設施，導致竊嫌有可乘之機。目前警方鎖定特定犯嫌，將全力追緝。

第二警分局長鍾承志呼籲，商場防竊店家這樣做更安心：店舖打烊務必上鎖、避免僅用布簾遮蔽、定期檢查監視系統功能正常、建立商圈聯防，守望相助強化安全，發現可疑人員請立即通報110報案系統，共同打擊犯罪。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
382 1 9137 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黃石公園觀光！女意外拍到野牛墜「89度高溫泉」　鏡頭前活活煮
一家5兄弟！老么突爆走砍死老二
快訊／黑貓女員工正面曝！　2刀殘殺男同事
王浩一開車外出猝逝　有8症狀「快停車求救」
快訊／日本外海又地震！10天搖650次　最大震度4
弟弟遭判刑3年10月　郭書瑤：辛苦大家了
黑貓現場曝！36歲女壓地刺2刀　男同事頸、胸噴血亡
「後宮」、「夜色」女主播狂撩　老司機斗內6.4億

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

等紅燈越線遭警攔查　花蓮男主動交出喪屍煙彈

國有山坡地赫見喵喵製毒廠！3人被逮　檢警再揪出金主、房東　

全台首座殉職消防員紀念碑今揭幕　33歲陳志帆命喪喬友大火滿4年

北市特斯拉連撞機車、電箱逃逸！輪胎噴飛照開　狂刮火花影片曝

快訊／2刀殘殺男同事！黑貓宅急便女員工正面曝　左褲管還有血

雲林驚傳命案！老么被反鎖房間　認「忍無可忍」爆走砍殺二哥

雲林莿桐交叉路口2車相撞！車頭爛毀、零件四散　2女駕駛送醫

興大康橋邊為釣魚位置吵架　17歲「狂人」把阿北踹下河畫面曝

剴剴遭保母姊妹虐死　「妹妹判18年太輕」家屬請求上訴

花蓮小客車、機車路口碰撞！騎士「連人帶車」噴進田裡　多處擦傷

張清芳催歌王：走快一點　呂士軒小跑步上台

李玖哲自信不用提詞機　下秒糗改口：還是要啦＞＜

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

Energy摘金！坤達險缺席　Toro認：本來氣他不能來

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

【代罪羔羊...】被冒用身分證租車犯罪 苦主無奈炭：人生從此失控

小S愛女Lily辦畫展「半夜想大S爆哭」　許老三現身力挺！暴風抽高成少女

【鍋鏟留下咖哩痕跡怎麼辦？】曬太陽30mins輕鬆去漬！

頭髮太乾被誤認成鳥巢　友笑：是韓國太乾了XD

【超羨慕】李珠珢主動討抱抱+摸鼻殺 富藍奇直接斷線石化XD

等紅燈越線遭警攔查　花蓮男主動交出喪屍煙彈

國有山坡地赫見喵喵製毒廠！3人被逮　檢警再揪出金主、房東　

全台首座殉職消防員紀念碑今揭幕　33歲陳志帆命喪喬友大火滿4年

北市特斯拉連撞機車、電箱逃逸！輪胎噴飛照開　狂刮火花影片曝

快訊／2刀殘殺男同事！黑貓宅急便女員工正面曝　左褲管還有血

雲林驚傳命案！老么被反鎖房間　認「忍無可忍」爆走砍殺二哥

雲林莿桐交叉路口2車相撞！車頭爛毀、零件四散　2女駕駛送醫

興大康橋邊為釣魚位置吵架　17歲「狂人」把阿北踹下河畫面曝

剴剴遭保母姊妹虐死　「妹妹判18年太輕」家屬請求上訴

花蓮小客車、機車路口碰撞！騎士「連人帶車」噴進田裡　多處擦傷

凌晨4時出門巧遇神獸　男在家附近拍到「超罕見白化鹿」畫面曝

坎城影展陸名導賈樟柯現身北影！　「新作耗時18年」大讚台灣觀眾

不動產遭冒名移轉或設定！花蓮「地籍異動即時通」簡訊即時通知

萬華隱藏版亮點公開！龍山寺藏西方人偶　青草茶功用一次看

張員瑛點名西瓜烏龍賣破萬杯！珍煮丹「小玉西瓜系列」新上市

等紅燈越線遭警攔查　花蓮男主動交出喪屍煙彈

大都會「15戰吞12敗」低潮難止　林多召開「球員限定」會議

寶佳大軍祭「破壞價」　機捷特區新案行情打85折求生

國有山坡地赫見喵喵製毒廠！3人被逮　檢警再揪出金主、房東　

獨家／美女主播Line帳號遭駭　詐騙集團勒索12萬贖回還冒名性交易

Melody含淚告別《11點熱吵店》　私下零互動沈玉琳「怕越過道德邊境」

社會熱門新聞

雨天開日行燈挨罰1千2！他收罰單才知規定

即／林口黑貓宅急便爆命案！1男「遭女同事猛刺1刀」亡

快訊／2刀殘殺男同事！黑貓宅急便女員工正面曝

快訊／扯鈴教練組共諜網　郭書瑤弟一審判3年10月

林口黑貓兇殺現場曝！41歲男遭女壓地猛刺2刀奪命

背信罪成！桃園男子需賠償公司320萬元

國中生誣陷老師開黃腔！挨告要賠5萬

快訊／上班注意！　國1連環撞塞爆

即／刺死技術長　雲云科技董座殺人罪起訴

色情平台女主播誘老司機斗內　1對1不算猥褻

彰化女疑吸毒討嘸錢殺死母親　逃台中遭逮畫面曝

7人闖新竹上坪溪泛舟　男翻船捲入暗流身亡

台中市北區增4路口科技執法　半年狂開3.5萬張罰單

超罕見！高雄廟宇「6天驚現2立筊」　

更多熱門

相關新聞

超兇女赤峰商圈連偷兩店！商家怒PO網

超兇女赤峰商圈連偷兩店！商家怒PO網

北市大同區赤峰街商圈服飾店業者26日下午傳出連續竊案，一名穿運動緊身上衣、上圍傲人的辣妹佯裝顧客進入服飾店內，趁員工疏於留意時，接連以手提紙袋掩護行竊，連偷兩間服飾店的服飾與女性手提包，事後業者在社群平台Threads上爆料並公開女竊賊行竊監視器畫面，大同警方證實已傳喚涉案蘇女到案說明，並依竊盜罪嫌函送法辦。

「不二家蛋黃酥」拜土地公！阿北整盒A走

「不二家蛋黃酥」拜土地公！阿北整盒A走

高雄鳥園12隻鸚鵡遭竊　損失金額驚人

高雄鳥園12隻鸚鵡遭竊　損失金額驚人

北市大安區知名便當店保險箱遭竊　前員工幹的

北市大安區知名便當店保險箱遭竊　前員工幹的

慣竊闖空門　高雄貴婦近百萬珠寶現金遭洗劫

慣竊闖空門　高雄貴婦近百萬珠寶現金遭洗劫

關鍵字：

竊案台中商圈警方追緝防盜措施商家警覺

讀者迴響

熱門新聞

胰臟癌末期「準備辦後事」　他靠三招殺光癌細胞

YTR小象道歉了！　認「情緒控管沒做好」：真心向大家道歉

記憶變差有救了！每天按摩這處5分鐘就有用

鄧佳華戀愛了　交往2個月！女友身分曝光

5天前媽媽辭世！金鐘主持人王浩一驟逝

汽車隔熱紙透光率「前擋70%、前側窗40%」　明年新車強制納管

台灣女客越南旅遊　吃完早餐送醫不治

劉品言頂5個月孕肚燦笑現身　老公連晨翔專車接送愛妻

館長直播喊：台灣人性命由大陸14億同胞決定

雨天開日行燈挨罰1千2！他收罰單才知規定

八仙塵爆滿10年「男星被逼換假逃死劫」！

伊朗宗教領袖下令追殺川普！極刑內容曝

即／林口黑貓宅急便爆命案！1男「遭女同事猛刺1刀」亡

快訊／2刀殘殺男同事！黑貓宅急便女員工正面曝

日本UNIQLO被外籍客偷怕了：全面提告

更多

最夯影音

更多

張清芳催歌王：走快一點　呂士軒小跑步上台

李玖哲自信不用提詞機　下秒糗改口：還是要啦＞＜

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

Energy摘金！坤達險缺席　Toro認：本來氣他不能來

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面