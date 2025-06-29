超兇女赤峰商圈連偷兩店！商家怒PO網　遭警約談嚇到立馬歸還

▲任職服務業的蘇女以手提袋遮掩連偷兩店家服飾和手提包，當天就被警方傳喚 。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導



北市大同區赤峰街商圈服飾店業者26日下午傳出連續竊案，一名穿運動緊身上衣、上圍傲人的辣妹佯裝顧客進入服飾店內，趁員工疏於留意時，接連以手提紙袋掩護行竊，連偷兩間服飾店的服飾與女性手提包，事後業者在社群平台Threads上爆料並公開女竊賊行竊監視器畫面，大同警方證實已傳喚涉案蘇女到案說明，並依竊盜罪嫌函送法辦。







大同警方表示，任職服務業、家住台北市的蘇女（40歲、經查有竊盜前科）當天以拎著手提紙袋方式、進入赤峰街兩間服飾店，先後竊取兩件衣物與一個包包，遭竊服飾的店家損失1千餘元、遭竊手提包的業者損失約2千餘元，兩件竊案總損失金額約4千元。

業者於27日陸續發現失竊並報案，同時提供監視器畫面佐證。大同分局建成派出所成立專案小組，根據影像迅速鎖定犯嫌，短時間內辨認出蘇女身分，循線將她約談到案說明。經查蘇女為台北市人，目前從事服務業，且有竊盜前科。她到案後坦承下手行竊，經警方通知後自知法網難逃，當晚就將所竊衣物與包包完好無損帶到警所交給警員代為歸還。警訊後依涉犯《刑法》竊盜罪嫌，將蘇女函送士林地檢署偵辦。







大同警方藉此案例呼籲，順手竊取財物即構成竊盜罪，依法可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣50萬元以下罰金。民眾切勿心存僥倖，以身試法。

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