高雄貴婦出遊家中遭竊！偷兒扮蜘蛛人爬窗　洗劫近百萬珠寶現金

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鹽埕區5月發生一起住宅竊案！一名鄭姓貴婦和先生出遊，返家後才發現住家窗戶沒關，梳妝台滿桌的珠寶首飾、現金全被偷走，焦急的向警方報案。警方調閱監視器，發現一名黃姓慣竊曾勘查地形，並鑽進工地爬鷹架到住宅行竊，日前持拘票將黃嫌拘提到案，並起獲贓款，詢後依法送辦。

▲黃姓竊嫌爬鷹架潛入住家行竊。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方5月中旬接獲一名64歲鄭姓女子報案，指出她和先生兩人出外旅遊，回家時發現2樓梳妝台滿桌的黃金、鑽石、珠寶手鍊、戒指等首飾不翼而飛，包括現金1萬元、人民幣550元也被洗劫一空，這才發現出門前住家門窗沒鎖好，住家遭小偷侵入，粗估財物損失90萬元。

警方成立專案小組並調閱監視器畫面，發現55歲黃姓慣竊曾到鄭女住家勘查地形，案發當日趁著月黑風高四下無人，潛入鄭女住宅後方工地，學蜘蛛人爬鷹架，跳入鄭女住宅窗戶行竊，偷走珠寶首飾後逃逸。

警方鎖定黃嫌身分後，持拘票及搜索票，到黃嫌住所將他拘提到案，起獲贓款新台幣2萬6900元，黃嫌除將竊來的黃金拿來銀樓變賣，其餘珠寶去向則無法交代。

▲▼警方持拘票逮捕黃姓竊嫌。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方再持搜索票，查緝銀樓涉嫌收贓的44歲邱姓業者、26歲黃姓員工到案。業者喊冤，表示並不知道黃姓男子變賣的黃金是偷來的，而該批黃金已經融掉了。

警方表示，全案依刑法加重竊盜罪將黃姓嫌犯移送法辦，另外44歲邱姓銀樓業者、26歲黃姓員工也依贓物罪移送高雄地檢署偵辦。