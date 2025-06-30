賴清德「團結十講」狂出包　吳宗憲嗨：希望他加碼到20場

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

賴清德總統近期推動的「團結十講」引發不少爭議，就連親綠名嘴溫朗東都直言，此舉恐為「嚴重戰略錯誤」，並建議應儘早調整方向，以免影響整體政治動能與罷免行動。國民黨立委吳宗憲今（30日）諷刺，如果自己是民進黨的幕僚，當然會建議賴清德喊停，「但身為國民黨員，我會希望賴清德講到20場！」

賴清德昨天進行國家十講第三講時強調，「不是表決多數贏就可以了」，並提到中華民國制憲台灣未派員參加等言論，引發爭議。對此，吳宗憲今日受訪表示，當他看到賴清德說出「不是多數就贏」的這段時，真的完全不懂賴清德的論述是什麼，可能就是賴清德對於民主的全新詮釋，「我尊重啦！但是不會認同。」

針對賴清德稱台灣沒有派員參加制憲此事，吳宗憲批評，「這就是在硬拗啊！因為我自己以前也唸過資料，台灣有派人去並非沒有，而且我拿手機用AI小助理一秒就查到，連當年的照片以及開會的簽到都有。」他建議賴清德可以學習用一下AI，「很容易就可以幫你做出簡單核實，就不會再講錯話了。」

至於親綠名嘴溫朗東公開發文呼籲，賴清德應盡速調整、喊停團結十講，吳宗憲笑說，「如果我是他的幕僚，一定會要他不要再講了；不過我是國民黨員，那我會希望他講到20場，因為他蠻容易出包的。」他向總統喊話，希望總統府要「君無戲言」。

吳宗憲認為，總統不能一直說謊，這真的是不對的，這段期間，為了罷免，賴清德已經講了多少謊話，甚至還以總統高度跳進來罷免，這非常不對，因為賴清德是全民的總統，「我也稱呼他為總統，賴清德就應該做個讓每個人都尊重的總統！」

