賴清德稱國會界線「非多數就贏」　徐巧芯批：發明專制新說法

▲國民黨立委徐巧芯痛批賴清德專制。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德昨日發表「團結國家十講」第三講，主題聚焦「憲政體制」，賴清德稱「不是表決多數贏就可以了！」引發討論。國民黨立委徐巧芯今（30日）痛批，這完全是賴清德發明的「專制」新說法。如果不是多數表決為議事標準，那怎樣才算？只有聽賴清德的才算數嗎？議會政治本來就強調多數原則，「而不是如果不順你的意，就可以一直投票一直投票投到你爽為止，或者是濫用罷免讓國會成為你自己的樣子。」

針對賴清德昨日的團結國家十講第三講，徐巧芯今日直批，賴清德十講，截至目前都在亂講。繼第一場主軸歪掉還拿出過時的台獨歷史論述，第二場把不同意見者當成雜質試圖「打掉」，第三場則是扭曲歷史（已經默默偷改新聞稿內容）。

賴清德選前說中華民國憲法是災難，選後把中華民國憲法利用成災難。

徐巧芯指出，首先、賴清德聲稱制憲「沒有台灣人參與」？1946年制憲國民大會台灣有派出18名代表，包含農會漁會工會等，皆由社會推舉，參與會議。賴清德總統的說法是錯誤的歷史事實應該要修正，否則就是抹去台灣前輩對於憲政體制的努力。

徐巧芯續指，第二、賴總統說國會是屬於議會制度，「多數不是表決贏了就贏」？這完全是賴清德發明的「專制」新說法。如果不是多數表決為議事標準，那怎樣才算？只有聽賴清德的才算數嗎？

徐巧芯質疑，如果議事程序不是以表決作為決定，那為什麼每四年要有一次國會的選舉？不是表決贏了就算贏，那難道是總統說了才算算數嗎？如果是這樣這叫做一黨專政跟獨裁，不叫做民主議決制度。表決在議會制度裡面扮演極為重要的角色，本身就是民主制度的程序體現，更是民主政黨政治實力的表現，議會政治本來就強調多數原則，無論法律案、預算案、人事任命案，本就是交由國會進行表決。而不是如果不順你的意，就可以一直投票一直投票投到你爽為止，或者是濫用罷免讓國會成為你自己的樣子。

徐巧芯說，為何不說說很多國家其實沒有罷免的制度呢？難道他們就不民主嗎？美國是不能罷免聯邦議員的，與台灣灣同為雙手長治的法國也不能罷免國會議員。德國、日本、新加坡、韓國也都沒有罷免制度。難道他們就沒有民主了嗎？只有民進黨做主才是最大的民主嗎？

徐巧芯抨擊，賴清德意圖暗示大罷免，又扭扭捏捏，內容荒腔走板，底下也沒幾個人在聽，賴清德的演講暴露了他的草包、無能、無知、反民主思想。中華民國不是災難、中華民國憲法也不是災難，曲解憲法的賴清德才是災難，「726請投下不同意罷免，就是對賴清德投下不信任票！就是下架賴清德！」