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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

點賴清德第三講內容「8大錯誤」　粉專：簡直是史詩級災難

▲總統賴清德團結國家十講，第三講聚焦憲政體制。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德團結國家十講，第三講聚焦憲政體制。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德近日展開「團結國家十講」，29日第三講內容再度引起各界熱議。對此，粉專《文思革》點出8大錯誤，包含「歷史事實錯誤」、「脈絡過度簡化」、「將政治批評誤導為客觀事實」、「邏輯與時間線謬誤」、「引述來源錯誤」、「概念詮釋不精確」等問題，粉專也還原事實真相直言，內容錯誤之多，簡直是史詩級的災難。

粉專《文思革》表示，賴清德第三講內容錯誤之多，簡直是史詩級的災難。話不多說，就麻煩大家開始忍受這篇揪錯的長文吧。

文思革點出8大錯誤，第一「歷史事實錯誤」，賴清德稱「中華民國憲法，台灣是沒有派員參加的」，但事實真相是，這項說法完全與史實不符。1946年的制憲國民大會，台灣共派出18位代表參與，由當時的台灣省參議會選舉產生。

文思革指出，代表名單包括林獻堂、李萬居、張七郎、謝娥等，涵蓋區域、職業及婦女團體，台灣的參與是歷史紀錄的一部分，不容否認。

文思革表示，第二「脈絡過度簡化」，賴清德稱「1936年的五五憲草，就是今日憲法的雛形」，事實真相是，此說法省略了關鍵的歷史進程。1946年最終通過的憲法，是基於「五五憲草」，再經過「政治協商會議」的激烈討論與修改後才定案的。

文思革指出，該會議有多個主要政黨（國民黨、民社黨、青年黨）及無黨籍人士參與。直接將兩者劃上等號，忽略了重要的多黨協商過程，是對歷史的過度簡化。

文思革表示，第三「歷史事實錯誤」，賴清德稱「1946年才頒布中華民國憲法」，事實真相是，時間點不夠精確，容易造成混淆。

接著，文思革說，第四也是「歷史事實錯誤」，「省長民選與凍省，歸因於同一次修憲」，賴清德稱演講將「省長民選」的開始與結束，混在同一次修憲的脈絡下討論。事實真相是，這是兩個不同時間點的事件。

文思革再說，省長民選是1992年第二次修憲的結果。而凍省（省虛級化）是1997年第四次修憲的內容。將兩者混為一談，造成了歷史時間序的錯亂。

第五「將政治批評誤導為客觀事實」，文思革提到，賴清德稱「代表國家的總統，自稱區長」，事實真相是此說法源於2008年，時任總統馬英九與海協會會長陳雲林會面時，未提「總統」職銜，引發當時反對陣營的強烈批評。

文思革認為，「區長」是當時媒體與政治人物用以「諷刺、批評」的政治語言，並非時任總統真的如此自稱。演講將此類政治評論當作客觀事實來陳述，具有高度誤導性。

第六「引述來源錯誤」，文思革指出，「名言出處張冠李戴」，賴清德稱「醫治民主之病，唯有更民主，是諾貝爾和平獎得主勞拉真亞當斯他的名言」，事實真相是這句名言「The cure for the evils of democracy is more democracy」普遍被認為出自美國哲學家約翰·杜威 (John Dewey)。將其歸因於珍·亞當斯 (Jane Addams) 是一個常見但未經證實的錯誤引述。

第七「邏輯與時間線謬誤」，文思革直言，「以事後判決，論證事前行為的合理性」，賴清德在描述行政院對國會改革法案提覆議時，大量引用了後來憲法法庭的判決內容作為理據。事實真相是典型的「倒果為因」，行政院提出覆議案時，憲法法庭的判決尚未出爐，行政院是基於其「主觀認定」法案有違憲之虞而行動，演講直接拿「事後的判決結果」來為「事前的行為」背書，利用了資訊落差，混淆了因果關係。

最後，第八「概念詮釋不精確」，文思革強調，「將『共和』簡化為『定期改選』」，賴清德在解釋大法官釋字第499號時，稱「共和就是定期改選」。事實真相是，「定期改選」是實現民主共和的重要手段，但將「共和」直接簡化並等同於「定期改選」，容易讓聽眾產生誤解。

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