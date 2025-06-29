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高雄飯店聯名衛武營推主題房　美人魚現身水樂園玩水槍戰

▲高雄福華飯店推出衛武營花露露童樂節親子主題房,邀請大小朋友玩樂一夏。（圖／高雄福華飯店提供）

▲高雄福華飯店推出衛武營花露露童樂節主題房，每年都備受親子好評。（圖／高雄福華飯店提供）

記者許宥孺／高雄報導

準備放暑假，高雄飯店紛紛推出特色親子活動搶攻國旅市場！高雄福華大飯店今年再度攜手衛武營國家藝術文化中心，推出廣受好評的聯名親子主題套房，優惠擴及全台福華據點。H2O水京棧國際酒店則主打將泳池變成水上樂園，神秘美人魚將現身帶領大小朋友玩起水槍大戰，平日入住還有冰淇淋吃到飽。

衛武營國家藝術文化中心每年暑假推出「花露露的童樂節」備受親子好評，7月10日至27日起規劃有廳院演出、戶外玩樂、親子電影院、市集等，主打「放心把孩子交給衛武營」，讓孩子好好放電、家長好好休息，不怕沒有節目。

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▲高雄福華大飯店與衛武營國家藝術文化中心攜手推出親子主題套房。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄福華大飯店與衛武營國家藝術文化中心攜手推出親子主題套房。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄福華飯店推出衛武營花露露童樂節親子主題房,邀請大小朋友玩樂一夏。（圖／高雄福華飯店提供）

▲房間內有100公分高的Hovii熊迎賓。（圖／高雄福華飯店提供）

高雄福華大飯店攜手衛武營，即日起至8月31日推出親子主題房，入住豪華雙人房、豪華家庭房或雅緻家庭套房每晚4099至6099元起，每房加贈麗香苑自助早餐含Häagen-Dazs冰淇淋吃到飽。客房內除了設置100公分高Hovii熊迎賓，並提供價值超過2000元的週邊商品，通通可以帶回家。住宿期間可免費使用兒童遊戲室、游泳池、健身房等設施，聯名活動更拓展至全台福華據點，讓北中南親子家庭都能享受聯名住宿樂趣。

高雄福華打卡熱點戶外高空泳池，也將在7月12日、19日下午4點30分至晚間8點30分舉辦「夏日水派對」，現場有歌手演唱、夏日造型泳圈免費玩，打卡還能兌換Häagen-Dazs冰淇淋，讓大小朋友一邊戲水一邊享用美食，感受夏日歡樂氣氛。

▲▼H2O水京棧國際酒店。（圖／H2O水京棧國際酒店提供）

▲▼H2O水京棧國際酒店泳池便水樂園，美人魚現身打水槍大戰。（圖／H2O水京棧國際酒店提供）

▲▼H2O水京棧國際酒店。（圖／H2O水京棧國際酒店提供）

另一方面，H2O水京棧國際酒店自7月1日起至8月底將泳池變身水上樂園，入住旅客可至泳池兌換趣味小水槍，每週五、六下午4點更有神秘美人魚現身引領水槍大戰。入住「冰紛逐夏」專案，每晚豪華客房平日優惠價6000元，含Ripple西餐廳精緻早餐，並加碼免費享受頂樓泳池「冰GO Bar」冰淇淋吃到飽與指定特調。

H2O Hotel今年攜手知名泳衣品牌，舉辦「BIKINI & BUBBLES 泳夏派對」，將於7月26日晚間6點至9點在RF Pool Bar盛大登場。現場有DJ音樂、啤酒暢飲，更有萬元泳裝購物金與H2O住宿券幸運抽獎，打造頂級夏日狂歡。

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