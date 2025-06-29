超罕見！高雄廟宇「6天驚現2立筊」　廟務、信眾擲出又驚又喜

▲高雄前金真武天尊廟在6天內擲出2個立筊。（圖／廟方提供）



記者許宥孺／高雄報導

比中樂透還難！高雄市前金區的真武天尊廟近日連傳神蹟，短短6天內，先是廟務人員替家人祈求健康擲出立筊，有信眾慕名來見證神蹟，同時祈求工作順利，沒想到也擲出立筊，直呼不可思議，也讓廟方嘖嘖稱奇。

供奉主神真武天尊的前金真武天尊廟，分別於6月23日及6月28日兩度擲出罕見的「立筊」，第一次是由蔡姓女廟務人員擲出，當時她正為哥哥的健康祈福，沒想到擲出的筊杯竟然直挺挺地立在地上，讓她當場愣住，直呼幸運又神奇。

▲有信眾前去見證神蹟，擲筊時也擲出立筊。（圖／廟方提供）



廟方隨即用壓克力箱將這個難得的立筊保護起來，讓其他信眾也能親眼見證這份「神蹟」。消息傳開後，吸引不少信眾慕名而來，其中一名黃姓信眾在6月28日晚上特地到廟裡，祈求工作事業順利，沒想到也再次擲出立筊，當場又驚又喜，直問「那ㄟ啊捏？」廟方人員連忙回應，表示這是神明聽到了他的祈求與心聲，一定會賜福。

真武天尊廟總幹事林宗傳表示，立筊確實非常稀少，連續2次更是令人大開眼界，這應驗了真武天尊的靈感。他認為，這或許是真武天尊在傳遞好消息，特別是廟方目前正在鹽埕區新建廟宇，這個現象可能預示著新廟即將順利落成，歡迎大家前來見證「神蹟」，順便祈福求平安。