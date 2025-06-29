　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

超罕見！高雄廟宇「6天驚現2立筊」　廟務、信眾擲出又驚又喜

▲▼高雄前金真武天尊廟在6天內擲出2個立筊。（圖／廟方提供）

▲高雄前金真武天尊廟在6天內擲出2個立筊。（圖／廟方提供）

記者許宥孺／高雄報導

比中樂透還難！高雄市前金區的真武天尊廟近日連傳神蹟，短短6天內，先是廟務人員替家人祈求健康擲出立筊，有信眾慕名來見證神蹟，同時祈求工作順利，沒想到也擲出立筊，直呼不可思議，也讓廟方嘖嘖稱奇。

供奉主神真武天尊的前金真武天尊廟，分別於6月23日及6月28日兩度擲出罕見的「立筊」，第一次是由蔡姓女廟務人員擲出，當時她正為哥哥的健康祈福，沒想到擲出的筊杯竟然直挺挺地立在地上，讓她當場愣住，直呼幸運又神奇。

▲▼高雄前金真武天尊廟在6天內擲出2個立筊。（圖／廟方提供）

▲有信眾前去見證神蹟，擲筊時也擲出立筊。（圖／廟方提供）

廟方隨即用壓克力箱將這個難得的立筊保護起來，讓其他信眾也能親眼見證這份「神蹟」。消息傳開後，吸引不少信眾慕名而來，其中一名黃姓信眾在6月28日晚上特地到廟裡，祈求工作事業順利，沒想到也再次擲出立筊，當場又驚又喜，直問「那ㄟ啊捏？」廟方人員連忙回應，表示這是神明聽到了他的祈求與心聲，一定會賜福。

真武天尊廟總幹事林宗傳表示，立筊確實非常稀少，連續2次更是令人大開眼界，這應驗了真武天尊的靈感。他認為，這或許是真武天尊在傳遞好消息，特別是廟方目前正在鹽埕區新建廟宇，這個現象可能預示著新廟即將順利落成，歡迎大家前來見證「神蹟」，順便祈福求平安。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
431 2 2080 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小S女兒辦畫展！演藝圈大咖都來了　17歲驚人天賦「估吸金百萬
快訊／雨彈北移！4地淹水警戒
34歲女星「斬首男友」焚屍！半裸持刀畫面曝
「警界彭于晏」被控飯店私會犯嫌女友！　台南警要查了
快訊／15縣市豪大雨下到深夜　6地大雷雨轟1.5時
兄弟提挑戰但總教練不見？　平野惠一還原當下

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中母子空地燒廢棄物起火！兒嚴重燒燙傷轉加護病房

8旬婦歲登瑞芳「劍龍稜」跌倒受傷！空勤直升機吊掛救援

金門某餐廳附近火警！焊接火花引燃釀禍　300平方公尺雜草狂燒

超罕見！高雄廟宇「6天驚現2立筊」　廟務、信眾擲出又驚又喜

「警界彭于晏」帥警被控進飯店私會酒駕男女友　台南警介入調查

小車禍要女大生「肉償」遭拔官！檢察官喊冤求再審　法官駁回

台灣之光！彰警訓練科長林世明　勇奪世界警消運動會柔道金牌

花蓮婦窄巷車輪卡溝動彈不得　2警合力抬車助脫困

男彰化偷機車騎到草屯　波麗士眼前紅燈右轉當場被逮

快訊／移工樹林柑園橋下釣魚失聯！同鄉急報案　警消搜索中

偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌

【請專心騎車】阿伯見「內衣騎士」狂比不明手勢！　網笑揭殘酷真相

缺一不可！坤達：我趕到了　Energy自嘲「再就業男團」

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

【帥呆了】正妹入伍海軍陸戰隊霸氣剪長髮XD

河智媛見記者拿麥手狂抖　暖扶3分鐘：你還好嗎？

【超羨慕】李珠珢主動討抱抱+摸鼻殺 富藍奇直接斷線石化XD

東海同框「西海」韋禮安 連銀赫也認證：像兄弟！

汪東城自認像GAY　「不能男生女相嗎」

【海蟑螂也想拍婚紗？】新娘崩潰尖叫狂踩牠攝影師不救

台中母子空地燒廢棄物起火！兒嚴重燒燙傷轉加護病房

8旬婦歲登瑞芳「劍龍稜」跌倒受傷！空勤直升機吊掛救援

金門某餐廳附近火警！焊接火花引燃釀禍　300平方公尺雜草狂燒

超罕見！高雄廟宇「6天驚現2立筊」　廟務、信眾擲出又驚又喜

「警界彭于晏」帥警被控進飯店私會酒駕男女友　台南警介入調查

小車禍要女大生「肉償」遭拔官！檢察官喊冤求再審　法官駁回

台灣之光！彰警訓練科長林世明　勇奪世界警消運動會柔道金牌

花蓮婦窄巷車輪卡溝動彈不得　2警合力抬車助脫困

男彰化偷機車騎到草屯　波麗士眼前紅燈右轉當場被逮

快訊／移工樹林柑園橋下釣魚失聯！同鄉急報案　警消搜索中

高雄飯店聯名衛武營推主題房　美人魚現身水樂園玩水槍戰

李承道合作新生代藝術家許韶恩　揭示「被觀看者的凝視」

團結挺台灣陳亭妃包場《看不見的國家》紀錄片　呼應賴清德全代會號召

好丘夏季限定「山系刨冰2.0」回來了　3口味1門市限定吃

魷魚遊戲7米娃降臨北市「人潮曝」　巨大跳繩、打畫片3日免費玩

「6生肖」7月要起飛了！貴人星、財星齊發　他買彩券容易中獎

房客男友燒炭亡成「凶宅」　法院判女房客免賠：沒物理損害

台中母子空地燒廢棄物起火！兒嚴重燒燙傷轉加護病房

一周天氣3變化「明午後雷雨轟2地」　周三、四熱爆雨最少

雨彈北移！新竹台南4地淹水警戒　1區列一級

【兌現承諾】說到做到！　陳柏惟「剃光頭」直播破萬人見證

社會熱門新聞

清潔女工性侵客戶！租屋處綑綁逞慾

網友控桃機二航廈有針孔　結果超展開

彰化女疑吸毒討嘸錢殺死母親　逃台中遭逮畫面曝

即／新莊男獨坐6樓頂　警剛到場他墜1樓不治！

彰化王功42歲女涉殺母收押　姐回家驚見母親倒血泊亡

即／新北重機自撞！51歲男斷掌失去生命跡象

花蓮郎性侵又偷拍！　爛醉女誤認男友求愛「摸到項鍊驚醒」

板橋大重機一家4貼　撞車噴飛影片曝

即／新北男「越級騎重機」！　鶯歌自撞斷掌亡

屏東師教室烤肉5女童送醫！不是一氧化碳中毒

男倒路邊掉出2把槍　家中竟藏15億海洛因磚

台中市北區增4路口科技執法　半年狂開3.5萬張罰單

超兇女赤峰商圈連偷兩店！商家怒PO網

彰化女涉持刀、鈍器弒母　冷回警「她怎麼死的」

更多熱門

相關新聞

小港機場12航班延誤　下午4點恢復地面作業

小港機場12航班延誤　下午4點恢復地面作業

雷雨轟炸高雄，小港機場(29)日下午3點13分宣布暫停地面作業，高雄航空站表示，總計延誤12架次，下午4點已恢復地面作業。

高雄老公寓頂樓要賣嗎？專家曝1關鍵決定

高雄老公寓頂樓要賣嗎？專家曝1關鍵決定

高雄國中生控師霸凌　求償30萬吞敗

高雄國中生控師霸凌　求償30萬吞敗

小港沿海路又出事！轎車不明原因自撞2傷　

小港沿海路又出事！轎車不明原因自撞2傷　

高雄敬老卡、博愛卡福利升級　7/1上路

高雄敬老卡、博愛卡福利升級　7/1上路

關鍵字：

高雄真武天尊廟立筊

讀者迴響

熱門新聞

超乖新人被電爆「1句話退群組」！同事傻了

胰臟癌末期「準備辦後事」　他靠三招殺光癌細胞

台男長度出爐！　最新GG尺寸「贏韓輸日」

42歲女星突不適「送醫後身亡」！

清潔女工性侵客戶！租屋處綑綁逞慾

網友控桃機二航廈有針孔　結果超展開

《拳願》爆濺血意外

100多國沒得談判！　川普將直接通知關稅稅率：美國想怎麼做都行

今變天！　「下最大」地區曝

「高空激戰」是真的？空姐曝1時間點3原則

催金曲歌王走快點！張清芳頒獎脫稿引不滿

金曲獎／超市購物「心肌梗塞過世」年僅48歲！他18年後拿獎

彰化女疑吸毒討嘸錢殺死母親　逃台中遭逮畫面曝

《魷魚遊戲3》結局被罵爆！　李政宰看完劇本僵掉

金曲獎／歌王走太慢…張清芳「快一點，時間很晚」

更多

最夯影音

更多

偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌

【請專心騎車】阿伯見「內衣騎士」狂比不明手勢！　網笑揭殘酷真相

缺一不可！坤達：我趕到了　Energy自嘲「再就業男團」

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

【帥呆了】正妹入伍海軍陸戰隊霸氣剪長髮XD

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面