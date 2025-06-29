高雄國中生控師霸凌！惡意排擠、害他沒吃午餐　求償30萬吞敗

▲國中生控訴導師約他面談，害他沒吃到午餐。（圖／記者謝婷婷攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄一名國中生控告班級導師涉嫌對他施以不當言語及管理，曾在某日中午約他面談害他沒吃到午餐，當日又召集全班討論班規，認為導師刻意針對他，還在班級群組提到他和他父親的事情，控訴導師惡意製造排擠，導致他在班上有孤立感，影響到他的名譽、受教權，向導師求償30萬元。不過法院審理後，認為導師行為未逾越合理管教範圍，裁定駁回告訴。

根據判決指出，國中生控訴，陳姓導師在111學年度起擔任他的班級導師，但任教期間，持續對他施以言語霸凌和不當管理。國中生細數導師的罪狀，包含段考提早到校卻遭導師質疑「你幹嘛那麼早來！是不是想趁我不注意跟同學聊天」，讓他感到被羞辱和困惑。

國中生將老師酸他的事情經過告訴家長後，家長便對導師提出質疑，陳姓導師便在某日召見國中生到辦公室面談。國中生表示，導師在辦公室對他嘲諷侮辱，導致他沒吃到午餐；同日導師在教室召集全班討論班規，他也認為導師的做法具針對性。

國中生進一步控訴，事隔4天後，導師還在班級群組提到他和他父親的事情，並傳送數則訊息影射他。他認為，導師惡意排擠他，導致他在班級內感受到壓力，認為導師侵害其人格、名譽及受教權，決定向導師求償30萬元。

陳姓導師則辯稱，學生所指控的行為，經校方調查均不成立校園霸凌。他解釋，學生段考提早到校，未遵守班規保持安靜，他對學生管教，並無侮辱之意；午餐事件，實際上學生有足夠時間用餐，且教室內備有午餐，學生沒吃飯跟她無關；班規討論則是應學生家長要求，屬正當管教。群組訊息也僅為班級注意事項，不具針對性。

陳姓導師也喊冤，指出國中生在班上有諸多不當言行，包括嘲諷同儕、排擠身心障礙學生、捉弄同學及對同學取不雅綽號事，她都盡心改善並維護班級秩序，學生不應對她求償。

▲挨告的導師反控，國中生才會排擠同學、亂取綽號。（圖／AI生成圖片）



法官認為，導師對段考提早到校學生的口頭管教並未逾越。學生沒吃午餐部分，法官認定與導師行為無因果關係，何況學校午餐教室也備有午餐供學生取用，國中生並非無法前往用餐。班規討論和班級群組訊息，法官檢視後認為沒有貶抑性言語，屬教師正常班級管理職責。

法官認定，國中生僅片面陳述心理感受，未能提出醫療診斷或心理鑑定證據證明重大損害，且各項指控與損害間缺乏因果關係。最終認定陳姓導師的行為並未構成侵權行為，因此駁回國中生向導師求償30萬元的訴訟。