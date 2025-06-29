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小港沿海路又出事！轎車不明原因自撞2傷　輪胎噴飛砸中無辜車　

▲▼陳姓男子昨晚開車搭載吳姓妻子返家，行經小港區沿海三路自撞分隔島，夫妻受傷、車頭凹陷，一顆輪胎脫落撞及路過轎車保險桿。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲陳姓男子昨晚開車搭載妻子返家，行經小港區沿海三路自撞分隔島，夫妻受傷、車頭凹陷，1顆輪胎脫落撞及路過轎車保險桿。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍、吳奕靖／高雄報導

高雄市小港區沿海路段近期交通事故頻繁，再次引發社會對該區域交通安全的高度關注。昨晚（28日），沿海三路又發生一起嚴重的自撞事故。

警方調查，69歲陳姓男子駕駛自小客車，載著66歲的吳姓妻子沿小港區沿海三路快車道南向北行駛，行經事故地點時，陳男不明原因不慎自撞路中分隔島，導致車輛左前輪脫落，脫落的輪胎進一步撞擊到對向由45歲周姓男子駕駛的自小客車。事故發生後，陳姓夫妻均因頸椎受傷送醫治療，目前仍在醫院觀察。警方對雙方駕駛人實施酒精濃度檢測，均排除酒駕情事。

沿海路段的交通亂象，過去曾因高市沿海二路貨車專用道拓寬工程而雪上加霜。該工程機車道在尚未正式驗收的情況下即臨時開放通車，然而，因水溝蓋與柏油路面存在高達6至7公分的高低落差，導致今年3月19日上午短短1小時內，連續發生6起機車騎士自摔事故，其中1名30歲的張姓男子不幸傷重不治。

▲▼陳姓男子昨晚開車搭載吳姓妻子返家，行經小港區沿海三路自撞分隔島，夫妻受傷、車頭凹陷，一顆輪胎脫落撞及路過轎車保險桿。（圖／記者吳世龍翻攝）

張男的妹妹隨後在社群媒體上發文，呼籲目擊者提供行車記錄器畫面，並指出當天至少有5起類似事故疑因路面問題所致。許多經常行經沿海路的民眾也紛紛留言，表示該路段「騎那條路膽顫心驚，好像天堂路，超恐怖！」，並批評道路縮減、路面不平、機車爭道等問題，使得騎士們面臨極高的行車風險。

▲▼陳姓男子昨晚開車搭載吳姓妻子返家，行經小港區沿海三路自撞分隔島，夫妻受傷、車頭凹陷，一顆輪胎脫落撞及路過轎車保險桿。（圖／記者吳世龍翻攝）

小港分局指出，根據統計數據顯示，今年1月至6月期間，沿海路段共發生97起交通事故。儘管總體事故數量相較去年同期略有下降，但將近百起的事故量，以及造成人員受傷甚至死亡的案例，都明確揭示沿海路段的交通安全仍是亟待解決的關鍵議題。這其中包括14件造成人員受傷或重傷的A2類事故，以及 一例車禍重傷者於2日後死亡的案例（即今年3月的張姓男子）。

綜合上述事件與數據，高雄市小港區沿海路段的交通安全問題已不容忽視。無論是因不明原因導致的自撞事故，抑或是因施工品質不良所引發的連環事故，皆證實此路段對於用路人而言，已成為一條充滿潛在危險的道路。相關主管機關應立即檢視並釐清肇事原因，加速改善道路環境，並加強交通安全宣導，以期有效降低事故發生率，保障民眾的生命財產安全。

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