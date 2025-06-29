高雄敬老卡、博愛卡福利再升級！7/1起運動、看電影「-50元」

▲7/1起持敬老卡、博愛卡至指定銀髮健身俱樂部。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄敬老卡、博愛卡福利升級！為鼓勵長輩多外出運動增加健康，高雄市長陳其邁宣布，7月1日起，敬老卡每年1200點社福點數使用範圍再擴大，可用於運動中心、市立藝文場館、特約銀髮健身俱樂部以及高雄市電影館、內惟戲院，每次最高可折抵50點(元)。

高雄市年滿65歲以上市民及年滿55歲以上原住民，在生日當月第1個工作日即可洽高雄市各區公所或社會局老人福利科申辦敬老卡。除了享有免費搭乘高雄市區公車、公路客運、渡輪、輕軌外，另享每年1200點社福點數，可半價扣點使用於高雄捷運、臺鐵。

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社會局表示，這次擴大敬老卡適用場域，特別納入市立藝文場館與運動設施，鼓勵長輩走出家門，培養規律運動習慣與藝文欣賞。長輩每次使用點數最高可折抵50點，適用場館包括高雄市電影館、市立美術館、哈瑪星台灣鐵道館、鳳儀書院、紅毛港文化園區、再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區、打狗英國領事館文化園區、見城館以及內惟戲院等。

此外，市內9座運動中心原本已提供公益時段免費使用，將開放其他時段，讓長輩可以點數折抵單次入場費與臨時租借費用，讓敬老卡使用變得更彈性多元。

▲高雄敬老卡、博愛卡7/1福利升級。（圖／記者許宥孺翻攝）



至於博愛卡新增使用部分，社會局指出，身心障礙者依法享有免費進入公營或公設民營的風景區、康樂場所及文教設施，針對部分仍需收費的場所，這次也一併納入社福點數的補助範圍，包括高雄市電影館、內惟戲院與特約銀髮健身俱樂部，每次最高可使用50點，鼓勵身障朋友更踴躍運用資源參與各項活動。