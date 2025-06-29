「台人1類型詐騙」一周慘損10億！LINE收到「你家漏水」錢飛了

▲本周台人被詐騙19億多元（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「165打詐儀錶板」統計，6月22至28日的詐騙財產損失金額19億多元。而詐騙手法之冠仍為假投資詐騙，一周就騙走10億多元，而假交友（投資詐騙）雖然排第三名，不法吸金2億多元也非常嚇人。就有受害者收到鄰居訊息，以「你家漏水害我家浴室淹水」為由攀談，最後引誘投資黃金，最後慘飛5萬的最新案例。

內政部警政署「165打詐儀錶板」數據顯示，6月22日至6月28日的詐騙案件受理數共3727件，財產損失金額為19億2783萬1000元。從表格可見，6月27日受理案件數532件，但金額卻衝到3億8562萬8000元，進一步統計假投資詐騙就佔了2億649萬4000元，而假交友（投資詐騙）財損也衝到5384萬4000元。

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日期 詐騙案件受理數（件） 財產損失金額（元） 6月22日 443 2億4719萬 6月23日 626 2億6843萬1000元 6月24日 592 2億3863萬5000元 6月25日 540 2億7705萬4000元 6月26日 563 2億9009萬2000元 6月27日 532 3億8562萬8000元 6月28日 431 2億2080萬1000元 本周統計 3727 19億2783萬1000元

事實上，本周詐騙手法，假投資詐騙依舊是最大宗，受理案件數708件，財產損失金額高達10億1507萬2000元；第二為網路購物詐騙有571件，財產損失金額2957萬9000元；假交友（投資詐騙）則有213件，雖然排在第三名，但財產損失金額竟高達2億5277萬7000元。

排名 受理件數 詐騙金額（元） 1.假投資詐騙 708 10億1507萬2000元 2.網路購物詐騙 571 2957萬9000元 3.假交友（投資詐騙） 213 2億5277萬7000元

而本周最新詐騙手法也曝光，一名受害者透露，收到一名自稱樓下鄰居的LINE訊息，以「你家漏水害我家浴室淹水」為由攀談，沒想到隔天刻意傳來一張獲利40萬的對帳單，又立即把訊息收回，接著引誘受害者投資黃金與白銀。

受害者天真投資5萬，幾天後查看系統，雖有入金紀錄，也顯示獲利，但金額卻沒有跳動，聯繫鄰居也毫無回應。

感到事有蹊蹺的受害者前往管理室查詢，赫然發現樓下的住戶根本不是這位男子，當下才驚覺落入詐騙陷阱，「我整個傻住了...原來樓下的住戶根本不是他，而是一場騙局！」

對此，165打詐儀錶板官網再次提醒4個「詐騙話術解析」，如下：

1、 假鄰居佯稱住家漏水係民眾造成，誘騙加入LINE聯繫處理漏水問題。

2、 假鄰居故意分享投資成果引發好奇心，再鼓吹註冊假投資網站、入金嘗試。

3、 假網站營造獲利假象，誘使加碼入金，最後甚至要求貸款投資。

4、假鄰居獲利後，失聯。

另外4個防詐小撇步也要注意，聲稱「保證獲利、專業代操」都是詐騙；與陌生人聊天，只要涉及投資，一定是詐騙；投資，應循正規投資網站、合法投顧，並深入研究再進行。若民眾有疑慮，請撥打165諮詢。