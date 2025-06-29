23歲女付不出40元車資提「肉償」！司機嚇壞報警...結局超展開

▲女子提議以性關係抵車資，把老實的司機給嚇壞。（示意圖，Pixabay)

圖文／鏡週刊

泰國一名23歲女子因無法支付40泰銖（約36元新台幣）的摩托車計程車車費，竟向司機提議以發生「性關係」來抵債！雖然司機當下馬上拒絕立即報警，不過後續事件竟超展開，讓警方和司機都傻眼！

根據《曼谷郵報》（Bangkok Post），事件地點為烏隆他尼市甘南巷一處出租套房，當時這名摩托計程車司機將女子載往目的地後，對方聲稱自己沒錢，付不出40泰銖的車資，接著試圖引誘司機進入房間「以身償債」。

司機見狀立刻報警，不過沒多久就有一名年輕男子從屋內走出，透過網銀幫女子支付了車資。付錢男子表示，近一個月經常見她在這棟社區出沒，對方也曾用類似方法叫計程車，卻要當地居民替她付錢，然後女子就會進到其他居民的房子中。

男子補充，雖然與該女子並不熟識，但他是出於同情心才會幫她付款，自己的妻子目前懷孕，並一再強調自己僅提供金錢援助，沒有其他性關係。

警方也找到該女子，她坦言，自己是因為單身：「只是想找人作伴聊聊天、排解孤單。」隨後警方將女子帶回真正的家，並與其72歲的祖母會面。祖母表示，孫女有吸毒史，精神不太正常，經常獨自外出且搭車不付車資，讓家人十分困擾。

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