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南京鼓樓醫院院長及妻子遭人尾隨砍傷　一路跟回家才動手

▲南京鼓樓醫院院長于成功遭人尾隨砍傷。（圖／翻攝微博）

▲南京鼓樓醫院院長于成功遭人尾隨砍傷。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

南京鼓樓醫院院長于成功與妻子28日傳出於夜間遭人尾隨砍殺，當地警方雖已介入調查，但官方目前仍維持低調，尚未作出說明，然而，各種傳言在坊間流傳，包括醫療糾紛、女兒拒婚等案情疑雲，讓整起事件成為輿論熱議焦點。一名知情人士透露，行凶者非臨時起意，而是長期尾隨，「案發當晚，他帶著兇器一路跟到院長家，之後就痛下狠手。」

▲南京鼓樓醫院。（圖／翻攝微博）

▲南京鼓樓醫院。（圖／翻攝微博）

《經濟觀察報》報導，南京鼓樓醫院院長於成功在4月28日被人砍傷，目前已脫離危險。知情人士介紹，目前未發現于成功接診過該行凶者，行凶者也並非傳聞中與于成功家人有情感糾紛的人士。

坊間傳言稱，于成功與妻子在自家門口遭兇徒砍傷，身中17刀，一度昏迷不醒，後在醫院的全力搶救下，脫離險境，仍在加護病房觀察救治，然而，于成功妻子的傷勢如何則全無消息。

據了解，于成功為博士學位，兩次前往美國哈佛大學從事消化器官的博士後研究，從南京鼓樓醫院主任醫師一直做到副院長及院長，擅長炎症性腸病診療。

南京鼓樓醫院又名南京大學醫學院附屬鼓樓醫院，是大陸知名三甲醫院，建於1892年，是大陸最早的西醫院之一，現有床位4300餘張，職員6200餘人。

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