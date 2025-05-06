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師大附中學生申請國防醫　「出生地在南京」遭撤銷資格！

▲▼國防醫學院。（圖／記者徐斌慎攝）

▲師大附中生申請國防醫學院，結果因為出生地在南京，被撤銷資格。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

一名師大附中的學生今年1月考完學測，成功申請到夢寐以求的國防醫學院，沒想到竟因在南京出生、入籍未滿20年，被以不符報名資格為由，撤銷錄取資格，讓他感到心灰意冷。對此校方也回應，已經第一時間向相關單位反映。

這名學生在Dcard上表示，他自幼就想成為急診醫師，為了這個目標不斷努力，不過上了高中以後，才發現離夢想仍舊十分遙遠，直到國防醫學院來校演講，才讓他看見希望。

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雖然學生了解進入國防醫學院背後的辛苦與代價，他仍舊將國防醫學院醫學系當成目標，也相當願意入校就讀。今年學測完畢後，學生如願申請到國防醫學院醫學系，並且開始準備備審資料、國防測驗等。

▲▼國防醫學院。（圖／記者徐斌慎攝）

▲師大附中生申請國防醫學院，結果因為出生地在南京，被撤銷資格。（示意圖／ETtoday資料照）

今年3月間，學生在國防測驗中拿到88分，智力測驗則是獲得138的成績，讓班上的學生、師長都替他感到開心。怎料3月14日初審結果出爐，內容十分簡短，卻完全顛覆了他所有的期待與規劃，這名學生的錄取資格被撤銷，理由是「出生南京市，未入本國籍滿20年，不符報名資格」。

這名學生感到十分困惑，明明自己擁有中華民國國籍、身分證與護照，從小也是在台灣長大、念書，也從未擁有中國的戶籍、居留紀錄。甚至連出生地在南京這件事，都是15歲辦理身分證時，他才第一次知道。

根據《聯合新聞網》報導，針對學生的發文，校方予以尊重，同時校方在得知學生遇到的困難以後，已第一時間向相關單位反映，希望外界不要打擾，讓學生能夠好好準備升學。

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