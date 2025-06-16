雙罷劫失敗！手撕連署書畫面曝　嗆黃捷「真要關心就借碎紙機」

▲高雄雙罷劫失敗，志工一張張用手撕毀連署書。（圖／翻攝高雄雙罷劫FB粉絲專頁）

記者賴文萱／高雄報導

民間團體「高雄雙罷劫」發起的罷免民主進步黨立委黃捷與許智傑行動，至第二階段連署截止前夕，因連署書數量不足，決定不送件，宣告行動告一段落。對於黃捷呼籲公開銷毀所有連署書，罷團也公開志工手撕連署書畫面，並喊話黃捷，「我們只是民團，沒有大型銷毀設備，如果妳真的關心，就借個碎紙機！」

高雄雙罷劫團體13日召開記者會指出，罷免黃捷仍短缺約3400份連署書，罷免許智傑則尚缺約5700份，兩案皆未能達到法定門檻，決定不送件。

昨日晚間罷團發出銷毀連署書的影片表示，終於完成了罷免活動的最後一步：連署書的銷毀工作，眾所周知，我們在最後階段遇到意想不到的挑戰，幸獲熱心人士支持，提供臨時據點存放連署書。

▲高雄雙罷劫志工一張張用手撕毀連署書，喊話黃捷借碎紙機。（圖／翻攝高雄雙罷劫FB粉絲專頁）

罷團說，因該地點屬於企業所有，故希望我們低調、盡快進行，理解他們不想日後被針對。罷團直言，「我們只是一個民團，不是財團，沒辦法倉促間準備好大型銷毀設備，因此，我們邀請了參加過收件工作的志工們一起完成這最後一步。」，在她們的見證下，以簡單直接方式，終於完成了連署書的銷毀工作，並拍下影片存證。

雙罷劫領銜人朱磊在影片中發聲，銷毀的方式有很多，碎紙、火燒、一種是撕，總之處理掉就OK，「我們只是一個民團，不是財團，就用最原始方處理。」

朱磊也喊話黃捷，「如果妳真的關心我們，就借個碎紙機給我們！」，同時怒嗆，「不要罷免妳不成就說風涼話，妳真的以為罷免不了妳嗎？如果不是妳背後的黑手，妳還能站在這裡說話嗎？不要忝不知恥了！」